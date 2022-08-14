يعمل واتساب على إدارة رؤية رقم الهاتف عند بدء الدردشة

يقوم تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا “Meta” الأمريكية، على تطوير العديد من التحديثات الجديدة تضم المزيد من المزايا المفيدة، من بينها ميزة تمنح المستخدمين القدرة على إدارة مشاركة رقم الهاتف مع الآخرين.

حيث رصد تحديثا جديدا بنسخة واتساب التجرريبية على أندرويد، يقدم خيار خصوصية تم تطويرة لحماية مستخدمي المنصة وإخفاء أرقام هواتفهم عند بدء محادثة داخل مجموعة، وذلك لأن مشاركة رقم الهاتف مع الآخرين قد تشكل خطورة كبيرة في بعض الأحيان، حيث قد يستخدمه الهاكرز للوصول إلى حساباتك على مواقع التواصل أو حساباتك البنكية.

ميزة مشاركة واخفاء رقم الهاتف من الواتساب

وحسبما أفاد موقع WABetaaInfo، موقع الويب الذي يتتبع آخر تحديثات واتساب، فأن ميزة “مشاركة رقم الهاتف” قيد التطوير حاليا ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.22.17.23، وستصل مستخدمي أندرويد في تحديث مستقبلي للتطبيق.

وشارك موقع “WABetaaInfo”، لقطة شاشة حول خيار مشاركة رقم الهاتف مباشرة داخل مجموعة فرعية من المجتمع، و بفضل هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من مشاركة أرقام هواتفهم مع مجموعة فرعية معينة من المجتمع، وبمجرد طرح الميزة المرتقبة سيتم تفعيلها بشكل افتراضي لإخفاء رقم هاتف المستخدم بعد الانضمام إلى المجتمع أو المجموعات على التطبيق.

وفي الوقت نفسه، يخطط تطبيق المراسلة الفورية، لميزة أخرى تقوم بطرح سؤالا على مستخدمي إصدار الأعمال “واتساب بيزنس”، عما إذا كانوا يريدون مشاركة أرقام هواتفهم عند بدء محادثة مع الشركات.

وسيقوم واتساب في بعض الحالات، بإخفاء رقم هاتف العميل تلقائيًا عند إرسال رسالة إلى الشركات عبر النقر على خيار Click to WhatsApp، وأوضح “WABetaInfo”، أن جميع التفاعلات مع إعلان واتساب لن تكون مؤهلة لإخفاء رقم الهاتف.

وعن كيفية عمل الميزة الجديدة، من المهم ملاحظة أنه عند الاتصال بشركة معينة ويكون رقم الهاتف مخفيا، ففي تلك الحالة المحددة كما يحدث مع خيار حفظ رقم الهاتف على جهازك، سيظهر النظام الأساسي لـ واتساب اشعار للمستخدم يمكنه من اختيار مشاركة رقم الهاتف مع المجموعة الذي انضمام إليها مؤخرا.

ويشار إلى أن واتساب يعمل أيضا على إعداد جماعي للموافقة على المشاركين الجدد قبل الانضمام إلى المجموعة، وتسمح ميزة “الموافقة على مشاركين جدد” لمسؤولي المجموعة بتحديد من يمكنه الانضمام إلى المجموعة، ويقال أن سيتم أتاحت قسما جديدا يحتوي هذا القسم على جميع الطلبات الحالية للمستخدمين الذين يرغبون في الانضمام إلى المجموعة، والذي من خلاله يمكن لمسؤولي المجموعة أما قبول الطلبات الواردة أو رفضها.