ميتا تستعد لاطلاق ميزة التشفير من طرف إلى طرف الخاصة بتطبيق ماسنجر فيسبوك

شاركت ميتا المالكه لمنصة فيسبوك، بعض التفاصيل لخطتها الجديدة لإطلاق تحديثا مهما يقدم لمستخدمي “ماسنجر” ميزة عظيمة طال انتظارها.

حيث تستعد شركة “ميتا” الأمريكية، لإطلاق خاصية التشفير من طرف إلى طرف “end-to-end encryption“، لمحادثات تطبيق “فيسبوك ماسنجر” الفردية، والتي سيتم تفعيلها افتراضيا بالنظام الاساسي لتطبيق المراسلة الأشهر دون الحاجة لتدخل من المستخدم.

ميزة حماية جديدة تصل فيسبوك ماسنجر قريبا من ميتا

وأوضحت شركة “ميتا” أنها بدأت باختبار الميزة بشكل رسمي خلال الأسبوعين الماضيين، وأن ميزة “التشفير من طرف إلى طرف” ستكون متاحة في وقت لاحق لمستخدمي ماسنجر حول العالم، مشيرة إلى أنه بمجرد طرح الخاصية ستصبح محادثات المستخدمين مؤمنة بالكامل، ولن يتمكن أحدا من قراءتها سوا طرفي الدردشة فقط.

وفي وقت سابق، أعلنت مالكة فيسبوك عن خطتها لتقديم تقنية “التشفير من طرف إلى طرف” أو E2EE، للمحادثات الجماعية والمكالمات بتطبيق “ماسنجر”، وخلال العام الماضي، قالت “ميتا” إنها بحلول 2023 ستطرح ميزة “التشفير” للمحادثات عبر جميع تطبيقاتها ليكون خيارا يتم تطبيقه بشكل تلقائي Default.

وقالت “ميتا”: إن جعل التشفير من طرف إلى طرف الخيار الافتراضي يعد خطوة كبيرة لإضافة طبقة كبيرة من الأمان إلى منصة دردشة يستخدمها أكثر من مليار شخص حول العالم”، ومن المحتمل أيضا أن تثير هذه الميزة جدالا كبيرا مع الحكومات التي تعارض خاصية التشفير، حيث تقول إن تقنية E2EE على تطبيقات المراسلة تعيق قدرتها على مكافحة الجريمة.

ويشار إلى أن تقنية “التشفير من طرف إلى طرف”، تعني أن شركة “فيسبوك” لا يمكنها اعتراض أو عرض محتوى رسائل مستخدمي تطبيقات التراسل التابعة لها واتساب وماسنجر أو قراءتها، فقط يستطيع المشاركون بالمحادثة قراءة الرسائل ، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة وإن لم يكن مستحيلا، على الأطراف الثالثة مثل المتسللين أو سلطات إنفاذ القانون، التطفل على المحادثات الرقمية المحمية بواسطة تقنية التشفير.