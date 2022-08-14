أوبر تقوم بإغلاق برنامج “مكافآت أوبر” الخاص بها في وقت لاحق من هذا العام

تنهي أوبر برنامج “مكافآت أوبر”، Uber Rewards، لذا يمكنها تحويل اعضائها إلى عضوية Uber One القائم على الاشتراك. في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى العملاء، توضح أوبر أنه لا يزال بإمكان المستخدمين ربح النقاط حتى نهاية أغسطس، وأن آخر يوم لاسترداد النقاط هو 31 أكتوبر.

اغلاق برنامج مكافآت أوبر

تقول الرسالة الإلكترونية: “شكرًا لك على المشاركة في برنامج “مكافآت أوبر”. “لقد كانت رحلة رائعة، لكننا قررنا إنهاء برنامج مكافآت قريبًا، حيث نحول تركيزنا إلى برنامج عضوية Uber One الجديد.”

نشرت أوبر منذ ذلك الحين تحديثًا حول الإغلاق الوشيك لبرنامج المكافآت، والذي سيحدث في الأول من نوفمبر 2022. تم إطلاق “مكافآت أوبر” في عام 2018، وهو برنامج مجاني يتيح لك جمع نقاط مقابل كل دولار تنفقه عند التوصيل أو الطلب الطعام من خلال أوبر و Uber Eats. يمكنك بعد ذلك استخدام هذه النقاط لكسب خصومات على الرحلات أو عمليات التسليم المستقبلية.

فكلما ربحت المزيد من النقاط، كانت الامتيازات التي تحصل عليها أفضل – حيث يؤدي كسب 7500 نقطة، على سبيل المثال، إلى فتح أعلى فئة ماسية، والتي تأتي مع مزايا مثل دعم العملاء المتميز وترقيات الركوب المجانية وسائقين أفضل وثلاث شحنات مجانية من Uber Eats.