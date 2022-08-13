شركة آبل و فيسبوك يناقشان تقاسم الإيرادات بما في ذلك نسخة اشتراك محتملة خالية من الإعلانات من فيسبوك

قد لا تكون آبل و ميتا أفضل الأصدقاء في الوقت الحالي، ولكن في وقت من الأوقات، كانت آبل تجري مناقشات مع شركة وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية جني المزيد من الأموال من وجودها على متجر التطبيقات، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب ما ورد جادلت شركة آبل بأنها تستحق اقتطاع أجزاء معينة من عائدات إعلانات فيسبوك. كانت الإعلانات المحددة المعنية عبارة عن منشورات معززة، مما يتيح للمستخدمين الدفع مقابل وصول منشوراتهم إلى المزيد من الأشخاص، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

لم ترغب آبل في الحصول على حصة من زيادة المبيعات من ميتا فقط. يقول Matt Mullenweg، الرئيس التنفيذي لشركة Automattic مالك Tumblr، إن آبل رفضت ميزة تشبه التعزيز التي قدمتها Tumblr مؤخرًا حتى عرضتها الشركة على أنها عمليات شراء داخل التطبيق.

FWIW, @automattic's boosted post feature on @tumblr (called Blaze), which is in spirit like Facebook's, was rejected until we implemented it as IAP and gave the 30% cut. https://t.co/RnepBh4Mq2 — Matt Mullenweg (@photomatt) August 12, 2022

أجرت آبل و ميتا أيضًا محادثات حول اشتراك فيسبوك من شأنه إزالة الإعلانات من الشبكة الاجتماعية، وفقًا لـ وول ستريت جورنال. كان من الممكن أن يفيد هذا أيضًا آبل، حيث كان بإمكانها جني إيرادات من الاشتراكات المشتراة في التطبيق.

لم تكن الشركتان قادرتين على التوصل إلى اتفاق بشأن الأفكار. جرت المناقشات “في الغالب” بين عامي 2016 و 2018.

تتعارض الشركتان أيديولوجياً الآن عندما يتعلق الأمر بالإعلانات؛ تروج آبل للخصوصية على أنها عامل تمييز رئيسي لمنتجاتها، بينما تعتمد ميتا بشكل كبير على الإعلان عن أعمالها.

وقد كان لإدخال آبل مطالبة “Ask App not to Track” كجزء من iOS 14.5 في عام 2021 تأثير كبير على ميتا، حيث كلف الشركة 10 مليارات دولار من عائدات الإعلانات العام الماضي.

في عام 2018، نظر المسؤولون التنفيذيون في ميتا أيضًا في وقف جمع بيانات الجهات الخارجية (مثل ما يتم استخدامه للإعلان المستهدف للشركة)، لكن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج “اختار بدلاً من ذلك ترك الجزء الأكبر من ممارسات جمع البيانات في مكانه الصحيح”، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال. .