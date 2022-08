شركة آبل و فيسبوك يناقشان تقاسم الإيرادات بما في ذلك نسخة اشتراك محتملة خالية من الإعلانات من فيسبوك

قد لا تكون آبل و ميتا أفضل الأصدقاء في الوقت الحالي، ولكن في وقت من الأوقات، كانت آبل تجري مناقشات مع شركة وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية جني المزيد من الأموال من وجودها على متجر التطبيقات، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب ما ورد جادلت شركة آبل بأنها تستحق اقتطاع أجزاء معينة من عائدات إعلانات فيسبوك. كانت الإعلانات المحددة المعنية عبارة عن منشورات معززة، مما يتيح للمستخدمين الدفع مقابل وصول منشوراتهم إلى المزيد من الأشخاص، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

لم ترغب آبل في الحصول على حصة من زيادة المبيعات من ميتا فقط. يقول Matt Mullenweg، الرئيس التنفيذي لشركة Automattic مالك Tumblr، إن آبل رفضت ميزة تشبه التعزيز التي قدمتها Tumblr مؤخرًا حتى عرضتها الشركة على أنها عمليات شراء داخل التطبيق.

FWIW, @automattic's boosted post feature on @tumblr (called Blaze), which is in spirit like Facebook's, was rejected until we implemented it as IAP and gave the 30% cut. https://t.co/RnepBh4Mq2

— Matt Mullenweg (@photomatt) August 12, 2022