مؤسس تيليجرام يلقي باللوم على أبل بسبب تأخير التحديثات

تم تعليق تحديث تيليجرام القادم في مراجعة تطبيق أبل لمدة أسبوعين “بدون تفسير”، وفقًا لما ورد على تيليجرام من المدير التنفيذي والمؤسس Pavel Durov – (بافيل دوروف). حيث يدعي أن التحديث “على وشك إحداث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم في الرسائل” ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد.

ناقش دوروف التعثر غير المبرر كجزء من نقد أوسع لنماذج أعمال متجر التطبيقات. ويقول إن تيليجرام محبط من عملية مراجعة التطبيق “الغامضة” التي “تم فرضها على جميع تطبيقات الجوال من قبل احتكارات التكنولوجيا”. ويواصل قائلاً: “إذا تلقى تيليجرام، أحد أكثر 10 تطبيقات شيوعًا على مستوى العالم، هذا الامر، فيمكن للمرء فقط أن يتخيل الصعوبات التي يواجهها مطورو التطبيقات الأصغر حجمًا.”

ليس من الواضح بالضبط ما هو موجود في التحديث الجديد. ليست هذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها دوروف شركة أبل لعمليات مراجعة التطبيق. في عام 2018 ، قال دوروف إن أبل كانت تحظر تحديثات تطبيق Telegram iOS بعد أن حظرت روسيا تيليجرام. بعد يوم واحد من نشر دوروف حول المشكلة ، وافقت أبل على التحديث.

أطلقت تيليجرام مؤخرًا اشتراكها المميز بقيمة 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا ، والذي يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى تحميلات أكبر وتنزيلات أسرع وميزة تحويل الصوت إلى نص وردود فعل فريدة.