الكشف عن ChromeOS 104 مع مظهر داكن جديد

تم الكشف أحدث تحديث من جوجل لنظام التشغيل ChromeOS للمستخدمين هذا الأسبوع، وتتمثل إحدى ميزاته الجديدة في دعم التبديل إلى المظهر الداكن.

في إحدى مواضيع مدونة جوجل التي تشير إلى الميزة الواردة، تقول الشركة إن المظهر الداكن الجديد سيجعل من السهل “القراءة في الليل أو في الإضاءة المنخفضة والحفاظ على الطاقة”، مما يؤدي إلى تغيير مظهر الإضاءة وخلفية الشاشة بالكامل لجعل الأشياء “مشرقة ومتجددة”.

حتى الآن، لم يتضمن ChromeOS سوى إعداد “Night Light” في برامجه لمساعدتك على النظر إلى شاشتك في ضوء خافت عن طريق تغيير لون الشاشة.

يحتوي تحديث ChromeOS 104 أيضًا على إعداد “تلقائي” لتحويل نظام الألوان الخاص به تلقائيًا بين السمة الفاتحة والداكنة اعتمادًا على الوقت، مع استكمال خيارات الخلفية المطابقة التي يمكن أن تتغير بمهارة معها.

إليك كيفية تغيير مظهر العرض في ChromeOS 104: