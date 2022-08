إنستغرام سيختبر قريبًا الصور الطويلة جدًا لتتناسب مع ملء الشاشة

ربما أوقف إنستغرام إعادة تصميمه المثير للجدل، لكن هذا لا يعني أن الشركة تخطط للتوقف عن التركيز على محتوى ملء الشاشة. أكد الرئيس التنفيذي آدم موسيري خلال عمله الأسبوعي Ask Me Anything اليوم، أن إنستغرام سيبدأ في اختبار صور عالية الطول 9:16 “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

قال موسيري: “يمكن أن يكون لديك مقاطع فيديو طويلة، لكن لا يمكنك الحصول على صور طويلة على إنستغرام”. “لذلك اعتقدنا أنه ربما يتعين علينا التأكد من أننا نتعامل مع كليهما على قدم المساواة.”

إنستغرام الان يقوم بعرض المحتوى بمقياس 4: 5 عند عرض الصور العمودية التي تم اقتصاصها. ولكن تقديم دعم لصور أقل حجمًا وأطول 9:16 سيساعدها على ملء الشاشة بأكملها أثناء تصفح محتوى التطبيق.

انتقد بعض المصورين إعادة تصميم إنستغرام التي تشبه تيك توك للطريقة التي أجبرت بها جميع الصور على العرض بشكل محرج في إطار 9:16. أضاف الموجز الجديد أيضًا تدرجات لونية متراكبة إلى أسفل المنشورات بحيث يسهل قراءة النص. لكن ذلك اصطدم بالمظهر الأصلي لعمل المصورين. إليك نظرة رائعة على تلك التجربة الأولية مقدمة من توماس فيتزجيرالد.

أثناء اختبار إعادة التصميم على إنستغرام مع المستخدمين، اعترف موسيري أكثر من مرة أن تجربة ملء الشاشة كانت أقل من مثالية للصور.