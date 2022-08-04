4 أسباب تجعل GeForce Game Ready أفضل برنامج تشغيل لألعاب الفيديو على الإطلاق!

أصبحت العديد من ألعاب الفيديو اليوم تتطلب مستوى عالٍ من التطور في أجهزة الحاسوب لتتمكن من تشغيل اللعبة على أكمل وجه. قد يكون لديك جهاز حاسوب رائع للألعاب بالفعل، لكن في حال لم يرتقي الجهاز للمستوى المطلوب، فقد أوجدت برامج تشغيل GeForce Game Ready من نفيديا NVIDIA الحل من خلال توفير ميّزات جديدة وإصلاح الأخطاء وتحسين أداء الألعاب.

بشكلٍ مختصر، يمكن القول أن برامج جي-فورس من نفيديا عبارة عن مسرّعات للألعاب، لكن لماذا تعتبر هذه البرامج الأساس لتجربة لعب استثنائية؟

يمكن القول أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم بذلك، وتجعل منها الأفضل في تشغيل الألعاب: الموثوقية، الأداء، والمميزات الرائعة.

لهذا السبب، تعتبر برامج GeForce Game Ready الأفضل لتشغيل ألعاب الفيديو وتحسين أدائها.

أطلقت NVIDIA برنامج Game Ready Drivers في عام 2014 بهدف واحد: تزويد لاعبي الجي-فورس بأفضل تجربة ممكنة للعب ألعابهم المفضلة.

يقدم البرنامج دعمًا للألعاب الجديدة ويوفر تجربة أفضل عند استخدام DLSS و Ray Tracing والواقع الافتراضي وشحذ الصورة وقياس GPU والدقة المخصصة لتقليل زمن انتقال النظام.

منذ أن انطلق البرنامج عام 2014، أطلقت نفيديا أكثر من 150 برنامج تشغيل جي-فورس جيم ريدي، مع دعم لأكثر من 400 لعبة.

في عام 2021 فقط، كان هناك أكثر من 20 برنامج تشغيل جي-فورس جيم ريدي، مع دعم 75 عنوانًا، ولا يبدو أن NVIDIA ستتراجع بعد الآن!

توفير أعلى مستويات الموثوقية

تعمل برامج تشغيل GeForce Game Ready كوسيط بين الألعاب ونظام التشغيل لتقديم الموارد المطلوبة بأعلى مستويات الموثوقية.

يمكن أن يؤدي أي سوء اتصال بين اللعبة وواجهة برمجة تطبيقات DirectX والمحرك ووحدة معالجة الرسومات إلى مشكلات في الأداء أو أخطاء أو أعطال.

بمعنى آخر، ترتبط جودة تجربة اللعب الخاصة بك مباشرةً بجودة برنامج تشغيل الرسومات الخاص بك. تضمن برامج تشغيل GeForce عدم وجود أي تداخل مغلوط طوال تجربة اللعب، وتقديم أعلى مستويات الأداء.

كجزء من برنامج GeForce Game Ready Driver، يعمل فريق NVIDIA عن كثب مع المطورين لاختبار الألعاب وتحسينها وإنشاء برامج تشغيل موثوقة لضمان حصول اللاعبين على أفضل تجربة ممكنة.

كما يعمل كلا الفريقين معًا لإيجاد تحسينات وحل المشكلات وتكرار عمليات الإنشاء وفقًا لذلك.

تخضع كل برامج تشغيل جي-فورس للاختبار على نطاق واسع لضمان أعلى قدر من الموثوقية المطلقة. تمتلك نفيديا موارد هائبة لاختبار الأجهزة، حيث يتم تغطية أكثر من 4500 تكوين مختلف لوحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية لسطح المكتب والحاسوب المحمول، يعود تاريخ إلى عام 2012.

في اليوم الواحد، تتضمن عملية اختبار GeForce Game Ready Drivers أكثر من 1000 اختبار مختلف عبر مجموعة متنوعة من العناوين التي إطلاقها والمقبلة.

يصل هذا إلى أكثر من 1.8 مليون ساعة قضاها في عام 2021 وحده. لوضع هذا في السياق، تم استثمار أكثر من 214 سنة تقويمية في جودة برامج Game Ready Drivers في عام واحد.

تعمل عملية الاختبار أيضًا على تحسين سرعة المروحة لتقليل الحرارة في النظام. إضافةً إلى ذلك، يتيح الاختبار إعدادات التشغيل المثلى مع كل درايفر. حيث يحدد أفضل إعدادات اللعبة لتكوين أجهزة سطح المكتب والحواسيب المحمولة لضمان حصول اللاعبين على أفضل جودة صورة وأداء.

الأداء الأمثل للعب مع برنامج GeForce Game Ready

يحدد الأداء تجربة لعب رائعة، والتي تشير عمومًا إلى متوسط ​​معدل الإطارات. مع ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها أيضًا للاستمتاع بتجربة لعبة استثنائية.

يعد الأداء المتسق، الذي يتم قياسه بالحد الأدنى لمعدلات الإطارات وأوقات الإطارات، مهمًا أيضًا لضمان تجربة لعب خالية من التقطيع.

يعد تقليل وقت استجابة النظام أيضًا أمرًا أساسيًا لأنه يسمح للكمبيوتر والشاشة بالاستجابة بشكل أسرع لمدخلات الماوس ولوحة المفاتيح، مما يتيح للاعبين اكتساب الأعداء بشكل أسرع والتقاط الصور بدقة أكبر.

أخيرًا، يعد الاستقرار أمرًا ضروريًا لأنه لا يوجد شيء يفسد جلسة اللعب الرائعة أكثر من أخطاء اللعب أو أحدها.

تعمل برامج تشغيل GeForce Game Ready على تحسين كل هذه الميزات لتقديم تجربة ألعاب رائعة. من خلال استعراض كل فارق بسيط في اللعبة باستخدام الأدوات المناسبة، يمكن لـ NVIDIA تحسين سير العمل لإزالة الاختناقات وزيادة الأداء والاستقرار إلى أقصى حد.

لا برامج تشغيل Beta من NVIDIA، إنما تحصل على المنتج النهائي بأعلى جودة

نظرًا لمدى تكامل برنامج تشغيل العرض مع تجربة الألعاب الشاملة، لا تصدر NVIDIA برامج تشغيل بيتا GeForce Game Ready. كتحقق نهائي من جودة برنامج التشغيل، تضع NVIDIA كل برامج تشغيل GeForce Game Ready من خلال إجراء اختبار Microsoft Hardware Quality Labs الصارم. على عكس أي بائع GPU آخر، يصادق NVIDIA WHQL على كل محرك فردي.

تضمن برامج تشغيل GeForce Game Ready أن تقدم الألعاب أعلى مستويات الجودة والأداء عند الإطلاق. تواصل NVIDIA تحسين برامج تشغيلها لألعاب AAA في يوم إطلاقها وما بعده، مما يوفر للاعبين تجربة أفضل.

تدعم برامج تشغيل GeForce Game Ready ألعابك المفضلة من أول يوم وما بعده

ميزات جديدة لتعزيز تجربة اللاعبين

تعمل برامج تشغيل Game Ready على تمكين وتعزيز تقنيات NVIDIA في أحدث الألعاب وتقديم ميزات ووظائف جديدة متطورة.

من هذه الميزات NVIDIA DLSS المعززة للأداء أو NVIDIA Reflex لتقليل زمن الانتقال أو التأثيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع بث NVIDIA.

تضيف برامج تشغيل GeForce Game Ready أيضًا دعمًا لشاشات العرض المتوافقة مع G-SYNC الجديدة وتقدم ميزات جديدة، مثل مرشح تقسيم الشاشة Freestyle الذي يتيح لك عرض لقطات الشاشة أو مقاطع الفيديو جنبًا إلى جنب أو حتى بطريقة مختلطة، وغير ذلك الكثير.

تقدم برامج التشغيل هذه الميزات على كل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

الخلاصة

إذا كنت ترغب في لعب أفضل الألعاب الجديدة، فإن NVIDIA GeForce Game Ready Drivers مصممة خصيصًا لتوفير أفضل تجربة ممكنة.

توفر برامج التشغيل أفضل تجربة للألعاب المفضلة لديك، ويتم ضبطها بدقة بالتعاون مع المطورين، ويتم اختبارها على نطاق واسع عبر الآلاف من تكوينات أجهزة سطح المكتب والكمبيوتر المحمول لتحقيق أقصى قدر من الأداء والموثوقية.

فإن كنت لاعبًا تعطي قدرًا كبيرًا من الأولوية لدعم إطلاق أحدث الألعاب والتصحيحات والمحتوى القابل للتنزيل، فإن اختيار GeForce Game Ready Drivers هو طريقك الأسهل والأمثل.

و تتوفر منتجات شركة NVIDIA لدى متجر طبيب الكمبيوتر و يمكنكم استعراض كل المنتجات في من خلال زيارة موقعهم و تعتبر PCD شريك NVIDIA في المملكة العربية السعودية وأكبر شركة متخصصة في أجهزة الألعاب ( تجميعات العاب ) بالسعودية إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر لـ الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات و غيرها من المجالات التي تتطلب أجهزة كمبيوتر عالية الآداء ، و كل الأجهزة مدعومة بـ كروت شاشة من NVIDIA للحصول على آداء خارق لا يمكن تحقيقه إلا من خلال كرت شاشة انفيديا ، و يمكنكم استعراض أفضل العروض المتاحة من خلال الرابط.