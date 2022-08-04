تختبر مايكروسوفت أداة Game Pass سهلة الاستخدام على نظام التشغيل ويندوز 11

من المفترض أن تسهل أداة ويندوز 11 الجديدة الأولى من مايكروسوفت من اكتشاف الألعاب القادمة إلى PC Game Pass. الأداة متاحة فقط لمختبري Windows Insider في الوقت الحالي ومن المفترض أن توفر “نافذة” في مكتبة ألعاب الخدمة، مما يتيح لك التحقق من الإضافات الأخيرة والألعاب التي ستنطلق قريبًا.

لدى مايكروسوفت حاليًا مجموعة محدودة إلى حد ما من الأدوات في ويندوز 11، ولكن أداة Game Pass تشير إلى أن مايكروسوفت تحاول تجربة تطبيقات أخرى (ليست مملة مثل الطقس والتقويم والأخبار).

ولكن إضافة Game Pass قد تكون طريقة جيدة لزعزعة لوحة الأدوات في الوقت الحالي وقد تساعد أيضًا في الترويج لخدمة الاشتراك.

بالإضافة إلى السماح لك بمعرفة الألعاب القادمة، حيث تعرض أداة Game Pass الجديدة ألعابًا من فئات معينة وتوفر بوابة إلى تطبيق Xbox.

تقول مايكروسوفت إنها تعمل على إضافة ميزات أخرى إلى الأداة أيضًا، بما في ذلك التوصيات المخصصة وطريقة لتسجيل الدخول إلى حسابك على Xbox وتشغيل لعبة تم تشغيلها مؤخرًا.

إذا كنت أحد مختبري ويندوز 11، فيمكنك إضافة أداة Game Pass عن طريق فتح لوحة عناصر واجهة المستخدم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم النقر فوق رمز “زائد” بجوار ملف تعريف المستخدم الخاص بك. من هناك، اضغط على أيقونة “plus” بجوار Game Pass ، ويجب أن تظهر الأداة على لوحتك.