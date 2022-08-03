من 4G إلى 6G: كيف تسعى روسيا إلى تطوير شبكات الهاتف المحمول وسط نقص في الترددات المحلية والمعدات الأجنبية

قالت صحيفة أزفيستيا الروسية، إن خبراء روس يعملون على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات الجيل السادس 6G.

ونقلت الصحيفة عن مدير معهد الأبحاث الراديوية الروسي، أوليج إيفانوف قوله إن المشروع يتم بالتعاون مع خبراء من معهد سكولتيك التابع لمركز سكولكوفا للابتكارات، بهدف وضع الأطر التنظيمية للشبكات الجديدة، وتنظيم أمن عملها، وتطوير تقنيات جديدة لتشغيلها.

ونقلت “إزفيستيا” عن مصدر ثان قوله أن التقنيات الجديدة التي يعمل عليها الخبراء الروس من المفترض أن تكون جاهزة بحلول 2025.

وحسب التوقعات، من المنتظر أن تبلغ سرعة نقل البيانات في شبكات الجيل السادس من المفترض أن تصل إلى 1 تيرابايت/ثانية، أي أسرع بـ 50 مرة تقريبا مما هي عليه الآن في شبكات الجيل الخامس التي لم تنتشر حتى الآن في معظم دول العالم.