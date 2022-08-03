تراجع مبيعات نينتندو سويتش مع استمرار النقص في الرقائق

لا تزال نينتندو تكافح لتحقيق أهداف إنتاج جهاز سويتش الخاصة بها بالرغم من النقص العالمي في الرقائق، مما ساهم في انخفاض مبيعات وحدة التحكم بنسبة 23 في المائة إلى 3.43 مليون في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، حسبما ذكرت الشركة.

انخفضت مبيعات نينتندو سويتش القياسي بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 1.32 مليون وحدة في الربع، في حين انخفضت مبيعات سويتش لايت بنحو 50 في المائة لتصل إلى 0.59 مليون.

عوض جهاز Switch OLED ، الذي تم طرحه للبيع في أكتوبر الماضي، بعض النقص مع بيع 1.52 مليون وحدة. كما تراجعت مبيعات البرمجيات بنسبة 8.6 في المائة لتصل إلى أقل بقليل من 41.5 مليون وحدة. لا تزال الشركة تتوقع بيع 21 مليون وحدة تحكم على مدار العام المنتهي في مارس 2023.

وقالت نينتندو في بيان أرباحها: “تأثر الإنتاج بعوامل مثل النقص العالمي في مكونات أشباه الموصلات، مما أدى إلى انخفاض في شحنات الأجهزة والتراجع اللاحق في إجمالي المبيعات”. وقالت إنها تتوقع أن تتحسن مشتريات الرقائق تدريجياً من أواخر الصيف حتى الخريف.

تزامن الربع مع فترة أكثر هدوءًا لإصدارات اللعبة. كانت Nintendo Switch Sports هي الأفضل مبيعًا بـ 4.84 مليون وحدة ، تليها Mario Strikers: Battle League و Kirby and the Forgotten Land بـ 1.91 و 1.88 مليون على التوالي. تم بيع لعبة Mario Kart 8 Deluxe ، التي تم إصدارها منذ أكثر من خمس سنوات في أبريل 2017 ، 1.48 مليون وحدة في الربع. لقد باعت Nintendo الآن أكثر من 111 مليون وحدة تحكم Switch في المجموع ، وتقول إن “الطلب لا يزال مستقرًا” على مستوى العالم على الرغم من عمر الجهاز.

ذكرت بلومبرج أن هذه النتائج ساهمت في انخفاض أرباح Nintendo عن تقديرات المحللين. بلغت الأرباح التشغيلية 101.7 مليار ين (حوالي 764 مليون دولار) ، أي أقل من 115.2 مليار ين (865 مليون دولار) المتوقعة ، في حين بلغت المبيعات 307.5 مليار ين (حوالي 2.3 مليار دولار) ، مقارنة بمتوسط ​​التقديرات عند 332.1 مليار ين (حوالي 2.5 مليار دولار). ).

نينتندو ليست وحدها التي شهدت تعثر مبيعاتها هذا الربع. ذكرت شركة سوني الأسبوع الماضي أنها شهدت انخفاضًا حادًا في مبيعات البرمجيات بنسبة 26 بالمائة وراجعت توقعات أرباحها السنوية لتنخفض بنسبة 16 بالمائة. وهذا من شركة أطلقت وحدة تحكم جديدة تمامًا منذ أقل من عامين ، مقارنةً بـ Nintendo’s Switch البالغ من العمر خمسة أعوام ونصف. ذكرت شركة أبحاث السوق NPD هذا الأسبوع أن إنفاق الولايات المتحدة على ألعاب الفيديو انخفض بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022.