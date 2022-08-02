يمكن لهاتف Pixel 6A الجديد من جوجل الآن تثبيت الإصدار التجريبي الجديد من Android 13

من المعلوم لنا انه تم إصدار Pixel 6A يوم الخميس الماضي، لكن جوجل لا تضيع أي وقت في إحضار أحدث إصدار تجريبي من Android 13 إلى جهازها الجديد المصنف من الفئة المتوسطة.

حيث ذكرت تقارير أن أحدث إصدار تجريبي من Android 13 هو الإصدار 4.1، حيث هو الآن متاح لهاتف Pixel 6A.

يتشكل Android 13 ليكون تحديثًا طفيفًا نسبيًا لنظام تشغيل هواتف جوجل. إنه يعتمد على بعض تغييرات التصميم التي شوهدت في تحديث Android 12 العام الماضي مع دعم موسع لتخصيص رموز التطبيقات، ويضيف أيضًا دعمًا لمعيار Bluetooth LE Audio الجديد، فضلاً عن ميزات الخصوصية الجديدة.

إذا كنت لا تمانع في تشغيل برنامج تجريبي وترغب في تجربة Android 13 في وقت مبكر، فانتقل إلى موقع مطوري Google للحصول على إرشادات حول كيفية تثبيته.