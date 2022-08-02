هواوي تكشف عن هاتفها انجوي 50 برو “Enjoy 50 Pro” من الفئة المتوسطة

كشفت شركة هواوي، عن إطلاق هاتفها الذكي في الفئة المتوسطة، Enjoy 50 Pro، الذي يمتاز بعدد من المواصفات الفائقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة قياس 7. 6 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2388 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 270 هرتز لإتاحة تجربة استخدام أكثر سلاسة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 680 مع مودم 5G، وذاكرة وصول عشوائي “رام” سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 و256 جيجابايت.

وتروج الشركة الصينية للهاتف الذكي الجديد من خلال وحدة الكاميرا المستديرة على الجانب الخلفي؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وتتيح وحدة الكاميرا إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل، بينما تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف هواوي Enjoy 50 Pro الجديد على بطارية ضخمة تصل سعتها 5000 مللي أمبير ساعة، التي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 40 واط، مع دعم تقنية الواي فاي Wi-Fi 5 وتقنية البلوتوث 5.0 ووحدة مدمجة للنظام العالمي لتحديد المواقع GPS ومقبس سماعة الرأس 5.3 ملم.