هل يمكن لتطبيق TikTok Music أن يتحدى أبل وسبوتيفاي

عند النظر إلى تفوق تيك توك المتواصل في عالم الفيديوهات القصيرة، فلن يكون الأمر غريبا إذا أطلقت الشركة تطبيقًا خاصًا بها لتشغيل الموسيقى، وبالفعل تشير براءات الاختراع التي كشف عنها إلى أن تطبيق الفيديوهات الأفضل في العالم تيك توك يعمل على إطلاق تطبيق جديد خاص بالموسيقى.

بحسب ما ذكرتة مصادر صحفية، قدمت شركة ByteDance ، الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، طلب علامة تجارية إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي للتطبيق المنتظر الذي سيكتسح عالم الموسيقى”TikTok Music” في مايو الماضي، و ستتيح الخدمة للمستخدمين شراء مقاطع الموسيقى وتشغيلها ومشاركتها وتنزيلها، كما سيسمح للمستخدمين بإنشاء “بلاي ليست” ومشاركتها والتوصية بها والتعليق عليها بالإضافة إلى بث الصوت والفيديو.

تيك توك تنوي اطلاق أفضل تطبيق في عالم الموسيقى

تعتبر شركة ByteDance لديها خبرة واسعة في بث الموسيقى، حيث أنه في عام 2020 أطلقت شركة ByteDance تطبيق بث الموسيقى باسم “Resso” في الهند والبرازيل وإندونيسيا، ولدى “Resso” بعض الميزات نفسها الموضحة في تطبيق “TikTok Music” القادم ، مثل القدرة على إنشاء “بلاي ليست” ومشاركة الأغاني على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع التطبيق.

وفقا للتقارير فإن تطبيق Resso لديه أكثر من 40 مليون مستخدم شهريًا في جميع أنحاء الهند والبرازيل وإندونيسيا اعتبارًا من نوفمبر 2021 ، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم في المستقبل القريب، وذكر تقرير قريب أن المستخدمين النشطين شهريًا لـ Resso ازدادوا بنسبة 304٪ بين يناير 2021 إلى يناير 2022 في الهند وحدها ، على عكس تطبيق Spotify الذي شهد نمو بنسبة 38٪ فقط في تلك البلاد خلال نفس الفترة الزمنية.

جدير بالذكر أنه غير واضح حتى الآن إذا كانت شركة ByteDance تخطط لتطوير تطبيق بث الموسيقى في تيك توك استنادًا إلى إطار عمل Resso ، أو ما إذا كانت ستأتي بتطبيق مختلف تمامًا، يتفوق على جميع تطبيقات الموسيقى الأخرى مثل Spotify، و Apple Music.

يؤثر تيك توك تأثيرا عميقا على طريقة عمل مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى إلى الدرجة التي تبث الرعب في ميتا، لذلك من الممكن جدا أن يؤدي تطبيق بث الموسيقى من تيك توك إلى تغيير صناعة بث الموسيقى ، مما يجبر الخدمات الأخرى على التكيف معه ومحاكاته.