صور مسربة للساعة المرتقبة Galaxy Watch 5 من سامسونج

شركة سامسونج تتأهب للكشف عن أحدث ساعاتها الذكية ألا وهي Galaxy Watch 5 في 10 أغسطس القادم ، وتم الكشف عن سلسلة من أفضل الصور حيث تقدم أفضل عرض لتصميم الساعة حتى الآن إذا كنت تفكر في الشراء.

فبحسب ما ذكرته صحيفة Forbes العالمية، تأتي سلسلة الساعات الذكية الجديدة من سامسونج بإصدارين هم Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 5 Pro .

حيث تظهر الصور المسربة أن الساعة الرئيسية من سامسونج Galaxy Watch 5 الأساسية تأتي بمظهر أكثر رشاقة ، بينما إصدار Galaxy Watch 5 Pro يتميز بحواف معدنية حادة بشكل أكبر حول الشاشة.

بينما لا توجد علامة على وجود “إطار بشكل دائري” في ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch 5 Pro ، والذي يعد سمة مميزة لهذه السلسلة منذ البداية، ومن المتوقع أن الساعة قد تحتوي على نسخة معاد تصميمها من واجهة مستخدم ساعة سامسونج، والتي كانت لا تزال مبنية جزئيًا حول وحدة التحكم في الحافة الدوارة في سامسونج Galaxy Watch 4.

بتصميم مميز .. سامسونج تطلق أفضل ساعة ذكية

جدير بالذكر أنه في حالة عدم وجود “زر التاج الدائري” المميز في الساعة ، ستعتمد ساعة سامسونج Galaxy Watch 5 Pro الاعتماد على التحكم في شاشة اللمس للسماح بالتحكم بالإيماءات دون تحريك أجزاء الساعة الرئيسية.

وتُظهر الصور أيضًا ألوان الساعة بشكل مميز حيث تقدم ألون البنفسجي الفاتح ، والكريمي ، والرمادي غامق لـ Galaxy Watch 5 ، بينما الألوان الأسود و الرمادي ، والأخضر لـ Galaxy Watch 5 Pro.

تزود سامسونج الإصدارين بأساور مختلفة، حيث تحتوي ساعة Galaxy Watch 5 الأساسية على حزام ساعة كلاسيكي ، وأسورة بإبزيم لطراز Pro.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج كلاً من الإصدارين 40 مم و 44 مليمتر لإصدار الساعة الأساسي Galaxy Watch 5 ، في حين أن Galaxy Watch 5 Pro من المحتمل أن يكون لها وجه ساعة أكبر بعض الشيء يقدر ب46 مليمتر.