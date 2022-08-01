اطلقت شركة شاومي والتي تتخذ من الصين مقرا لها، عن إصدار هاتفها Redmi Note 11 SE، أحد سلسلة هاتف ريدمي نوت 11، لينافس في الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية المزيد من التفاصيل حول مواصفات الهاتف، الذي يحتوي على شاشة ips بمقاس 6.5 بوصة وبدقة Full HD بلس، فضلًا عن معدل التحديث الذي يصل إلى 90 هرتز.

شاومي تطلق هاتفها ريدمي نوت 11 SE من الفئة المتوسطة

يأتي الهاتف الجديد بمعالج دايمنيستي 700 الجيل الخامس من شركة ميديا تيك، مع خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي “رام” 4 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين خارجية تصل سعتها 128 جيجابايت.

ويتضمن هاتف Redmi Note 11 SE كاميرا خلفية ثنائية العدسات بدقة 48 و 2 ميجا بكسل، والعدسة الأمامية 8 ميجابكسل.

وزودت الشركة الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير، إضافًة إلى شاحن سريع تصل قوته 18 واط، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

هذا ومن المقرر ان يكون سعر الهاتف هو 150 يورو.