تسريبات أولية لهاتف vivo Y02s

تم تسريب بعض المواصفات لهاتف Y02s، وهو هاتف ذكي قادم من شركة vivo، من قبل الشركة نفسها. حيث تم نشر بعض المواصفات عن طريق الخطأ على موقع الشركة على الويب، وبينما تمت إزالته بسرعة، من الصعب حذف الأشياء على الإنترنت والتفاصيل ليراها الجميع.

سيحتوي الجهاز الجديد على مجموعة شرائح Mediatek Helio P35 مع 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة 32 غيغابايت، وكاميرا واحدة في الخلف والمقدمة.

لم يتم سرد المواصفات التفصيلية لشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة، ولكن نظرًا لطبيعة الهاتف، فإن أي شيء يتجاوز دقة 720 بكسل سيكون مفاجئًا، بينما تحد الشرائح من معدل التحديث إلى 60 هرتز القياسي. كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يأتي الجزء الخلفي بتصميم دائرة مزدوجة، لدينا كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل وفلاش LED واحد. سيكون للظهر نسيج خاص يشبه الزجاج يحافظ على بصمات الأصابع والخدوش. لا يوجد مستشعر بصمات الأصابع على vivo Y02s.

سعة البطارية 5000 مللي أمبير وسرعة الشحن بحد أقصى 10 وات.

يأتي vivo Y02s بألوان الأسود والأزرق ، لكننا ما زلنا لا نعرف السعر أو تاريخ الإطلاق.