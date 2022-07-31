يختبر واتساب برنامج chatbot جديدًا لإعلام المستخدمين بالميزات الجديدة

يختبر تطبيق الدردشة الأكثر استخداما في العالم واتساب ميزة جديدة يتحدى بها كلا من تليجرام و سيجنال المنافسين، حيث يطور حاليا ميزة جديدة ستخبر المستخدمين بكل الأخبار الجديدة والميزات التي سيحصل عليها التطبيق في المستقبل.

سيخبرك برنامج الدردشة القادم في واتساب بما هو جديد عند التحديث

وبحسب مصادر صحفية فإن واتساب سيقدم ما يعرف ب chatbot في التطبيق وهو عبارة عن رسالة ذكاء اصطناعي تخبر المستخدمين بوجود الجديد من التطبيق، حيث أول من بدأ في مثل هذه الميزة كان تطبيق تليجرام لإعلام المستخدمين بكل ما هو قادم.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo -المختص بالإبلاغ عن الميزات الجديدة في واتساب- فإن الميزة الجديدة في المراحل الأولى من التطوير، حيث قد تستغرق الشركة بعض الوقت قبل طرح الميزة على نطاق واسع، حيث شارك التقرير بعض لقطات الشاشة لإظهار كيف ستظهر الدردشة القادمة من chatbot الذي تم التحقق منه.

وستظهر هذه الميزة الجديدة في واتساب عند فتح الدردشة ، حيث سيتمكن المستخدمون من رؤية إشعار يدعي تقديم معلومات حول الميزات الجديدة القادمة والنصائح الخاصة بتطبيق واتساب ، إلى جانب عدد من المعلومات حول الخصوصية والأمان.

وذكر المصدر، أن ميزة chatbot تشبه إلى حد كبير الميزة التي تقدمها تطبيقات المراسلة المنافسة تليجرام و سيجنال، حيث يستخدم كلا النظامين قناة رسمية لتحديث المستخدمين حول الإصدارات الجديدة، كما قد حصل عدد من المستخدمين على هذه الميزة فعلا، حيث بدأوا مؤخرًا في تلقي معاينات روابط منسقة مجددة على حسابات واتساب الخاصة بهم، ومن المتوقع طرحها للجميع خلال الأيام المقبلة.