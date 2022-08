تسريبات بالصور توضح مواصفات هاتف وان بلس القادم

أيام قليلة متبقية على الإعلان الرسمي لواحد من الهواتف التي تعد من أفضل وأسرع هواتف الأندرويد لهذا العام، حيث ستقوم شركة وان بلس بالكشف عن هاتفها الأفضل OnePlus 10T في 3 أغسطس القادم، حيث سيحصل الهاتف على عدد كبير من التقنيات الفريدة لأول مرة، تجعله ينافس هواتف شاومي وسامسونج.

وبحسب مصدر صحفي فإن هاتف OnePlus 10T سيحصل على بطارية كبيرة بسعة 4800 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 150 واط، تجعل الهاتف قادرا على الشحن بنسبة 100 % في 19 دقيقة فقط، حيث يعد هذا المعدل واحدا من أسرع معدلات الشحن على الإطلاق.

كما يتميز هاتف OnePlus 10T بخوارزمية Smart Battery Health و تقنية Battery Healing، تجعل الهاتف يحتفظ بنسبة 80 ٪ من السعة الأصلية للبطارية بعد 1600 دورة شحن.

