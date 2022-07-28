سامسونج تطرح هاتف Galaxy A23 5G بسعر متوسطة ومواصفات خيالية

بعد ان كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy A23، في شهر مارس الماضي، تستعد الان لإطلاق نسخة 5G من الهاتف في أوروبا، والذي كشفت التسريبات الأخيرة عن سعره قبل إطلاقه رسميا.

وبحسب مصادر صحفية، سيأتي هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، بخيار واحد من حيث سعة التخزين الداخلية تبلغ 64 جيجابايت، وسينطلق في ثلاثة ألوان على الأقل، وسيتوفر مقابل سعر حوالي 300 يورو.

مميزات هاتف Galaxy A23 5G من سامسونج

ويشاع أن هاتف الفئة المتوسطة الجديد من سامسونج، سيحتوي على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ووفقا لإحدى القوائم في وكالة الاتصالات التنظيمية FCC، تشمل المواصفات الأخرى دعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.0 وفتحة بطاقة microSD وتقنية الدفع الإلكتروني NFC والتي قد تكون معتمدة على السوق التي سيطلق بها الهاتف.

ومن المحتمل أن تطلق سامسونج الهاتف المرتقب إلى أسواق 5G أولا، ومن الواضح أن أوروبا واحدة منها، والسوق الأخرى هي الهند، كما يمكن أن يصل Galaxy A23 5G إلى أسواق أمريكا الشمالية وكوريا أيضا، نظرا لكون هذه الأسواق الأكثر دعما لشبكات الجيل الخامس الأكثر تطورا.

وسيأتى هاتف سامسونج Galaxy A23 5G بشاشة ذات حواف نحيفة مع تصميم شبابي وعدد متنوع من الألوان، قياس 6.6 بوصة من نوع AMOLED ، مع جودة + FullHD، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، وثقب في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A23 5G كاميرا خلفية ثلاثية تأتى الأساسية بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy A23 5G، بواسطة معالج سامسونج من نوع Exynos 1200 ، مع 6 و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 و256 جيجابايت، مع أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12.