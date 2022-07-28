الحكومة الروسية تقرر توقيع غرامة مالية على جوجل

قامت الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار، بالاعلان عن تغريم الشركة الأم لـ جوجل ألفابت Alphabet، بقرار جديد هو الثاني في أقل من شهر لفرض غرامة مالية إضافية عليها.

وتأتي الغرامة الثانية لمخالفة عملاقة التقنية الأمريكية القوانين المتعلقة بالإنترنت في البلاد.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، أوضحت هيئة الرقابة على المنافسة الروسية في بيان لها: “إنها قررت تغريم شركة جوجل بمبلغ 2 مليار روبل (34.8 مليون دولار تقريبا)، لإساءة استغلال مركزها المهيمن في سوق استضافة الفيديو، وإتباعها سياسات مخالفة بمنصة يوتيوب التابعة لها، معارضة لـ قوانين مكافحة الاحتكار في روسيا”.

روسيا تفرض غرامة مالية قياسية على جوجل

ويعد هذا القرار هو أحدث غرامة بملايين الدولارات كجزء من حملة موسكو الحازمة المتزايدة ضد شركات التكنولوجيا الأجنبية.

وقالت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية (FAS)، إن شركة شركة جوجل العالمية، قد أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق خدمات استضافة الفيديو على يوتيوب YouTube، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشارت هيئة مكافحة الاحتكار إلى أن يجب على جوجل أن تدفع الغرامة في غضون شهرين من دخولها حيز التنفيذ، والتي تأتي تتيجة التحقيق الذي أجرته الهائية الروسية حول موقع “يوتيوب”، ووجدت أن سياسات شركة ألفابت “تخالف قوانين الاحتكار عبر الإنترنت”، وتقوم بحظر أو حجب بعض الحسابات الروسية، ما يخلق بيئة غير تنافسية عبر مواقعها.

والجدير بالذكر أن روسيا فرضت غرامات عديدة على أعمال شركة جوجل في دولتها خلال الأشهر الأخيرة، وفي الأسبوع الماضي أمرتها المحكمة بدفع 21.1 مليار روبل (358.7 مليون دولار) فيما وصفه المدعون برفض متكرر لإزالة محتوى تعتبره روسيا غير قانوني، مثل “الأخبار الكاذبة” عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ أن أطلقت موسكو ما تسميه “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، قامت أيضًا بتسريع الهجمات على شركات التكنولوجيا الغربية في الداخل في محاولة لممارسة المزيد من السيطرة على الفضاء عبر الإنترنت، بما في إطلاق بعض البدائل المحلية لطرد منافسيهم الغربيين.