YouTube Music يطلق واجهة مستخدم لقائمة التشغيل مصممه خصيصا لهواتف الأندرويد

طرح YouTube Music تصميم جديد لقائمة تشغيل وعرض الألبوم على الأجهزة اللوحية، وبدأ ظهور الأول الآن على هواتف الأندرويد.

تبدأ واجهة المستخدم العمودية بصورة غلاف أكبر بكثير من ذي قبل مع المنشئ (على سبيل المثال ، YouTube Music أو أنت أو مستخدمين آخرين) وعندما تم تحديثها آخر مرة أعلاه. يظهر الاسم بعد ذلك، وأسفل عناصر التحكم للتنزيل والتحرير (التفاصيل والترتيب) والتبديل أو التشغيل العشوائي والمشاركة والقائمة الكاملة التي تتضمن الحذف والتشغيل التالي والمزيد.

تتبع قائمة الأغاني، وفي الجزء السفلي يوجد عدد الأغاني ومدتها (في قوائم التشغيل الشخصية فقط ، وليس في الأغاني المختلطة). أثناء التمرير لأسفل، يظهر FAB عشوائيًا (زر إجراء عائم) في الركن الأيمن السفلي. على الأجهزة المتوافقة، تستفيد الاتجاهات الأفقية من عرض عمودين.

تعد إعادة التصميم بالتأكيد أكثر حداثة وقد جاءت لأول مرة لأجهزة الاندرويد ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook. والجدير بالذكر أنه تم تقديمه في البداية لقوائم التشغيل فقط قبل التوسع في الألبومات.