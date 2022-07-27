يمكنك الان إرسال طلبات صداقة من تطبيق Nintendo Switch Online

أصدرت Nintendo تحديثًا لتطبيق Nintendo Switch Online الخاص بها، والذي يتيح لمالكي Nintendo Switch الوصول إلى الخدمات الخاصة باللعبة، والعثور على أصدقاء عبر الإنترنت، واستخدام الدردشة الصوتية أثناء المباريات عبر الإنترنت من خلال هاتف ذكي أو جهاز لوحي. مع هذا التحديث، يمكن للمستخدمين أخيرًا إرسال طلبات صداقة مباشرة من التطبيق.

كما هو مفصل في ملاحظات إصدار Nintendo Switch Online الإصدار 2.2.0، فإن التطبيق لديه الآن خيار إرسال طلبات صداقة باستخدام رمز صديق Nintendo. بالإضافة إلى ذلك، تقول Nintendo أنه يمكن للمستخدمين الآن نسخ رمز صديقهم كعنوان URL أو حفظه كرمز QR لمشاركته مع الآخرين، مما يسهل إرسال طلبات الصداقة.

ومع ذلك، يمكنك فقط قبول طلب صداقة من وحدة تحكم Nintendo Switch. هذا يعني أنه لا يمكنك قبول دعوة صداقة من هاتف ذكي أو جهاز لوحي، حتى إذا كان تطبيق Nintendo Switch Online مثبتًا لديك.

يتطلب Nintendo Switch Online الآن نظام iOS 14

في الشهر الماضي، أكدت Nintendo عبر تغريدة على حسابها الياباني أن تحديث تطبيق Nintendo Switch Online سيؤدي إلى ايقاف الدعم لبعض طرز iPhone و iPad القديمة.

يتطلب تحديث تطبيق iOS اليوم جهازًا يعمل بنظام iOS 14، بينما كان الإصدار السابق متوافقًا مع نظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث. بمعنى آخر، لم يعد التطبيق يعمل مع iPhone 5s و iPhone 6 والجيل الأول من iPad Air و iPad mini 3 والجيل السادس من iPod touch.

إذا كان لديك جهاز أحدث لا يزال مثبتًا عليه iOS 12 لسبب ما، فيمكنك ببساطة تحديثه إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS للاستمرار في استخدام التطبيق. يمكنك التحقق من إصدار iOS لجهاز iPhone و iPad من خلال الانتقال إلى الإعدادات> عام> حول.