ساعة سامسونج Galaxy Watch5 تحصل على تسريبات جديدة

تنوي شركة سامسونج إطلاق سلسلة ساعاتها الذكية والمنافسة لآبل، Galaxy Watch5، والتى ستنطلق رسميا في 10 أغسطس المقبل، في مؤتمر سامسونج القادم، وكشف أحدث التسريبات السعر المحتمل للساعات التى ينتظرها الكثيرون نظرا لإمكاناتها الرائدة.

وبحسب مصادر صحفية فإن سلسلة ساعات سامسونج ستكون عبارة عن طرازين اثنين فقط هما: النسخة العادية Galaxy Watch5 قياس 40 و 44 مم، والنسخة المميزة Galaxy Watch5 Pro قياس 44 مم، حيث ستشهد الساعات ارتفاعا طفيفا عن العام الماضي.

وستبلغ ساعة Galaxy Watch5 قياس 40 مم حوالي 259 يورو أى ما يعادل حوالي 5 آلاف جنيه مصري، أما ساعة Galaxy Watch5 قياس 44 مم فستأتى بسعر 286 يورو أى ما يعادل حوالي 5 آلاف و 500 جنيه مصري.

وستصدر النسخة المميزة Galaxy Watch5 Pro قياس 44 مم، والتى من المتوقع أن تأتى مع مستشعر لقياس حرارة الجسم لاكتشاف حالات الحمى أو الإصابو بفيروس كورونا، كوفيد-19 ، بسعر 430 يورو أى ما يعادل حوالي 8 آلاف و 300 جنيه مصري.

وستتميز ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch 5 بشاشات من زجاج Sapphire Crystal، ومن المقرر أن توفر سامسونج نموذج LTE، كما تدعم سلسلة Galaxy Watch 5 نظام GPS ومقاومة الماء 5ATM، كما يوجد زران على الجانب بالإضافة إلى ميكروفون، مع ألوان الأسود والأزرق والأبيض والفضي والذهبي والوردي.

وستأتى ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch 5 مع Wi-Fi فقط و LTE ، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 572 مللي أمبير في الساعة، وقد تتجاوز 3 أيام حيث تم اعتمادها مؤخرا من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في منتصف يونيو.