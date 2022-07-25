السعودية تطلب من يوتيوب إزالة الإعلانات المسيئة

طالبت الحكومة السعودية من موقع يوتيوب إزالة الإعلانات غير المناسبة والتى تحمل محتوى مخالف للقيم الإسلامية والمجتمعية، والتى كانت قد انتشرت على المنصة في الأيام القليلة الماضية.

هذا ووجهت كلا من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة (GCAM) وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) بيانًا مشتركًا إلى موقع يوتيوب، تطلب فيه إزالة المحتوى المخالف للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ، والمخالفة للوائح المحتوى الإعلامي في المملكة.

وطلبت الهيئتين من يوتيوب إزالة هذه الإعلانات والامتثال للوائح ؛ حيث سيتم وضعها تحت المتابعة المستمرة، ولوحت بأنه إذا استمر بث المحتوى المخالف “فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الاتصالات وقانون الاعلام المرئي والمسموع” .

وفي بيان مشترك صادر عن الهيئة السعودية للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ،قال “إن المحتوى غير اللائق للإعلانات على موقع يوتيوب يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية وأنظمة الإعلام في المملكة وعلى المنصة”.

وجاءت مطالبة السلطات السعودية لموقع الفيديو يوتيوب بحذف وإزالة المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والمجتمعية نتيجة لعدد من المطالبات لمواطنين سعوديين طالبوا فيها السلطات بالتحرك فورا لمثل هذه الإعلانات التى تعد انحلالا أخلاقيا على حد قولهم ، “وطالبوا السلطات بالقيام بواجبهم الوطني لحماية الأطفال من خلال حجب الموقع في المملكة العربية السعودية.”