سيعرض تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS قريبًا المشاركين السابقين في دردشة جماعية

ينوي تطبيق واتساب، تقديم ميزة جديدة للمجموعات والتي ستتيح لك البحث عن المشاركين السابقين في الدردشة التي تشارك فيها.

وبحسب مصادر اخبارية، يعمل تطبيق التراسل الأشهر المملوك لشركة “ميتا” على إضافة بعض الميزات الجديدة المخصصة للدردشات الجماعية بالخدمة، وذلك بعد زيادة الحد الأقصى للمشاركين المتاحين في مجموعة من 256 إلى 512 مستخدما.

واتساب يعمل على ميزة لعرض المشاركين السابقين في المجموعات

يعمل التطبيق حاليا على تطوير وظيفة أخر تتعلق بالمجموعات، من شانها أن تتيح لك الخروج من المجموعة المشارك بها بهدوء دون إخطار جميع الأعضاء بأنك قمت بهذه الخطوة.

كما رصد فريق WABetaInfo، المتخصص في الكشف عن مزايا وتحديثات واتساب الجديدة، ميزة “المشاركون السابقون” قيد التطوير ضمن الدردشات الجماعية بالتطبيق على الإصدارات التجريبية لأندرويد وiOS، وقال أن باستخدام هذه الميزة سيتمكن مستخدمو تطبيق الدردشة الاجتماعية من معرفة من المشاركون غادر الدردشة أو تمت إزالته من المجموعة في آخر 60 يوما.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك خيار جديد مرئي في الجزء السفلي من قائمة المشاركين في المجموعة في تحديث مستقبلي يتيح للأشخاص عرض من كان مشاركا في المجموعة في الماضي.

وبفضل هذا الخيار الجديد، سيكون من السهل تتبع من غادر مجموعة واتساب، ولسوء الحظ، يبدو أن هذه القائمة ستكون مرئية للجميع في المجموعة، وليس فقط لمسؤولي الجروبات ولكن لاحظ أنه نظرا لأن هذه الميزة قيد التطوير فقد تتغير طريقة عمل الميزة قبل الإصدار الرسمي لها.

وفي الآونة الأخيرة، طرح واتساب ميزة ثانية تم تطويرها لخاصية “ردود الفعل”، مما يسمح للمستخدمين بالرد على رسالة بأستخدام رمز تعبيري، وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت الشركة أخيرا إمكانية نقل محفوظات دردشة أندرويد إلى تطبيق iOS من خلال إضافة دعما لتطبيق جديد يسمى Move to iOS.