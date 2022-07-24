ساعة Apple Watch Pro تحصل على تصميم جديد وشاشة أكبر

في غضون شهرين ، ستكشف آبل عن ثلاث ساعات جديدة من Apple Watch ، بما في ذلك Apple Watch Pro المشاع. سيكون هذا الطراز الجديد المتطور ، والذي يُطلق عليه أيضًا “الوعرة” والمصمم من أجل “الرياضات الخطرة” ، رهان الشركة الجديد لقطاع محدد من العملاء.

حيث ذكر تقرير بالفعل أن ساعة Apple Watch Pro هذه ستحتوي على شاشة أكبر وعمر بطارية أطول ومستشعر درجة حرارة الجسم الجديد. يعتقد كاتب التقرير أن هذه الساعة يمكن أن تستمر لعدة أيام في شاحن واحد فقط بفضل وضع الطاقة المنخفضة المشاع – والذي لم تناقشه شركة آبل بعد.

الأمر المثير للاهتمام هنا هو أن صحفي بلومبرج يقول إن شركة آبل ستقدم “تطورًا للشكل المستطيل الحالي، وليس الشكل الدائري”، مما يعني أن ساعة Apple Watch Pro هذه ستحصل على أول مظهر جديد لها منذ عام 2018، لكنها لن تحتوي على جوانب مسطحة مشاع عنها التي تنبأ بها البعض لـ Apple Watch Series 7.

حيث إن watchOS 9 هو بالتأكيد يضايق ساعة Apple Watch Pro هذه للرياضات المتطرفة. من خلال تطبيق Workout الذي تم تجديده، يجلب نظام التشغيل هذا بيانات أكثر من أي وقت مضى في لمحة، بينما يعطي أيضًا مظهرًا جديدًا لواجهات الساعة الأقدم التي لم يتم تحديثها للاستفادة من الشاشات الأكبر حجمًا.

لا تزال قياسات ضغط الدم والجلوكوز متأخرة في Apple Watch

بينما سيكون مستشعر درجة حرارة الجسم متاحًا على الأرجح مع Apple Watch Series 8 و Apple Watch Pro ، يقول التقرير إنه لم يتغير شيء فيما يتعلق بأجهزة الاستشعار الأخرى.

ويذكر أن “تقنية ضغط الدم لن تصل على الأرجح حتى عام 2025” و “ميزة الجلوكوز قد لا تكون جاهزة حتى قرب نهاية العقد”.

مع ذلك ، ستكافح آبل على الأرجح لتقديم ميزات جديدة حيث مر عامان منذ إضافة مستشعر جديد، ويُشاع أن الشركة تستخدم نفس معالج Apple Watch Series 6 في Apple Watch Series 8 الجديدة.