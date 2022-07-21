أعلنت جوجل رسميا عن اطلاق تطبيق المحفظة الالكترونية الخاص بها Google Wallet، لجميع عملائها على مستوى العالم، بعد فترة وجيزة من إطلاقه للمستخدمين في 39 دولة.

حيث يعد الإطلاق الرسمي لمحفظة جوجل Google Wallet، وهو أحدث خطوة في التاريخ الطويل لتطبيقات الدفع الخاصة بشركة “جوجل”، حيث جمعت عملاقة التقنية الأمريكية بين ميزات محفظة Google Wallet وخدمة الدفع Android Pay في عام 2018، لإنشاء خدمة Google Pay.

محفظة جوجل (Google Wallet) متاحة الآن لجميع المستخدمين من أنظمة أندرويد

ووفقا للمصدر، فأن Google Pay، هو تطبيق واحد يتضمن خدمة الدفع بنقرة واحدة، تقدمه جوجل مع العديد من المزايا الأخرى تحت مظلة واحدة تعمل عبر نظام أندرويد و متصفح كروم.

ولكن في عام 2020، كان لدى Google Pay تحديث كبير للتطبيق لجذب المدفوعات والصفقات والخدمات الأخرى من نظير إلى نظير، والآن، أعلنت “جوجل” عن إعادة إطلاق محفظتها الالكترونية Wallet في حدث المطورين للعام الحالي Google I / O، حيث خصصت الشركة تبويبات مختلفة لبطاقات الدفع وتذاكر الطيران والمعرفات الحكومية وإثبات تلقي لقاح كورونا المستجد، إلى جانب ميزة مخصصة لمفاتيح السيارة.

وسيتمكن مستخدمو محفظة جوجل حول العالم، من استخدام تطبيق Google Wallet للدفع لدى البائعين من الشركاء حيث يتم قبول الدفع بخدمة Google Pay.

وفي الوقت الحالي، أصبحت محفظة جوجل متاحة للتنزيل عبر متجر Google Play، وسيكون التطبيق متوافق مع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Android 5.2 أو إصدار أحدث.

ويشترط أن يمتلك المستخدمون حسابا على جوجل، للاشتراك بالخدمة ورقم هاتف أمريكي صالح،وسيبدأ المستخدمين في الولايات المتحدة في إضافة بطاقات مختلفة إلى محفظة Google، كما يمكنهم إضافة بطاقة متصلة بمتجر Google Play Store أو YouTube.