شركة أمازون تقاضي الآلاف من مسؤولي مجموعات فيسبوك بسبب تقييمات مزيفة

قامت أمازون برفع دعوى قضائية ضد مديري مجموعات فيسبوك الذين يُزعم أنهم توسطوا في مراجعات مزيفة.

وأوضحت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية، أن أمازون رفعت دعوى قضائية ضد أكثر من 10000 مجموعة على فيسبوك ، بما في ذلك مجموعة تسمى “Amazon Product Review” ، والتي تضم أكثر من 43000 عضو.

وأصبحت المراجعات المزيفة مشكلة متزايدة بالنسبة إلى أمازون حيث نما سوق الطرف الثالث ليجمع ملايين البائعين.

هذا وقامت Meta ، التي تمتلك فيسبوك، بإزالة نصف المجموعات التي تشير إلى أكثر من 10000 مجموعة التي أشارت إليها أمازون وتواصل التحقيق في أنشطة الآخرين. على الرغم من أن السوق يحقق أرباحًا ضخمة من تعاونه مع البائعين الخارجيين؛ أصبح من الصعب على الشركة بشكل متزايد التحكم في أنشطة ملايين التجار؛ الذين يعرضون البضائع على موقعه ولا يحتقرون الغش في التصنيفات بمشاركة مشترين وهميين.

تقول أمازون إن الشركة لديها فرق داخلية تعمل عن كثب مع فيسبوك لتحديد هؤلاء الوسطاء وإزالتهم. ومع ذلك، فإن المجموعات ذات الصلة لا تفكر في الزوال؛ مع استخدام العديد منهم لآلياتهم الخاصة لحماية أنفسهم من الاكتشاف بواسطة فيسبوك و Amazon bots.

ذكرت أمازون سابقًا أنها تستخدم مزيجًا من خوارزميات التعلم الآلي والمشرفين التقليديين لإزالة المراجعات المزيفة.