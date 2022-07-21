أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، اليوم الخميس، أن منصة “فيسبوك” تقوم بتجديد موجز الأخبار الرئيسي الخاص به وإطلاق علامة تبويب “Feed” “الخلاصة” جديدة حيث يمكن للمستخدمين رؤية المنشورات من أصدقائهم ومجموعاتهم وصفحاتهم والمزيد بترتيب زمني.

حيث قال المصدر أن علامة تبويب لن تعرض أي مشاركات “مقترحة للمستخدم”.

تعرض علامة التبويب “الخلاصة” الجديدة على فيسبوك مشاركات من أصدقائك ومجموعاتك بالترتيب الزمني

وأعلن زوكربيرج أن “Home” “الرئيسية” هو الاسم الجديد لعلامة التبويب التي تراها لأول مرة عند فتح التطبيق. وقال: “إحدى أكثر الميزات المطلوبة على فيسبوك، هي التأكد من عدم تفويت الأشخاص لمنشورات الأصدقاء. لذلك نحن اليوم بصدد إطلاق علامة تبويب الخلاصات، حيث يمكنك مشاهدة مشاركات من أصدقائك ومجموعاتك وصفحاتك والمزيد بشكل منفصل بترتيب زمني. سيظل التطبيق مفتوحًا لعرض موجز مخصص في علامة التبويب “الصفحة الرئيسية”.