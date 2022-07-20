سامسونج Galaxy Z Fold 4 : كل ما نعرفه عن الهاتف القابل للطي

أوضحت التسريبات عن أحدث مميزات هاتف سامسونج القابل للطي الرائد Galaxy Z Fold 4، والذي من المتوقع أن في حدث سامسونج الضخم Unpacked في 10 أغسطس القادم.

وفقا لما ذكرته المصادر، أظهرت التسريبات أن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 يشبه في تصميمه هاتف Galaxy Z Fold 3 الذي تم إطلاقه العام الماضي، وسيأتي Galaxy Z Fold 4 ب 3 ألوان، مثل البيج والرمادي والأسود.

الجدير بالذكر أن التقارير السابقة أكدت أن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4، سيحتوي على شاشات داخلية و خارجية ستوفر نسبة عرض إلى ارتفاع أفضل من إصدار العام الماضي، كما أن الهاتف مزود بقارئ لبصمات الأصابع من أجل مزيد من الأمان والخصوصية.

مميزات هاتف Galaxy Z Fold 4

أما بالنسبة لمواصفات هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 4، كشفت التقارير أن الهاتف سيحتوي على شاشة قابلة للطي من نوع AMOLED، قياس 7.6 بوصة، بجانب شاشة عرض خاجية نوع AMOLED، قياس 6.2 بوصة، ومن المتوقع أن تدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يعمل هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 4 بمعالج من إنتاج كوالكوم الأمريكية، نوع Snapdragon 8+ Gen 1 ، وسيأتي الهاتف القابل للطي مقترنا بـسعتي 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ، نوع LPDDR5، و يصل إلى ٣ سعات من ذاكرة التخزين داخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت نوع UFS 3.1.

يتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 بنظام التشغيل Android 12، و واجهة One UI، ويحزم بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 25 وات.

يقدم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 4 كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل مع دعم تقريب بصري 3x.

بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل ، و كاميرا أخرى بدقة 16 ميجابكسل موجودة أسفل الشاشة القابلة للطي.