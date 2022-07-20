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تيليجرام يعلن عن مميزات جديدة لمستخدمي أندرويد و iOS

خالد 20 يوليو 2022
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تيليجرام - telegram

حصل تطبيق تيليجرم عن العديد من الميزات الجديدة التي ستنال إعجاب الكثيرين من مستخدمي أندرويد و iOS.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تويترTelegram Messenger”، أوضحت منصة تيليجرام وفرت مزايا جديدة لجميع مستخدميها على نظام التشغيل أندرويد و iOS من بينها عدة خيارات ستسمح للمستخدمين باختيار أيقونة مختلفة لشعار التطبيق الخاصة بهم.

وتشمل الخيارات المتاحة 5 أيقونات مختلفة ضمن خيار يسمى App Icon، تتضمن الشعار الافتراضي لتطبيق تيليجرام، ثم خيار مشابه ولكن بخلفية بيضاء يسمى كلاسيكي Vintage، والثاني هو Aqua وهي خيارات مخصصة لمستخدمي الإصدار المجاني، والثالث يسمى Premium ، اما الرابع فهو خيار Turbo، أما الخيار الأخيار فهو Nox، وتأتي الثلاث خيارات الأخيرة للمشتركين المميزين بخدمة Telegram Premium.

شارة مميزة للحساب المدفوع

وقدمت منصة تيليجرام للمشتركين بخدمتها المدفوعة، شارة مميزة تظهر بجوار أسمائهم في قائمة الدردشة ورؤوس الدردشة وقوائم الأعضاء وفي ملفهم الشخصي، مما يتيح للآخرين معرفة أن أصحاب هذه الحسابات يساعدون في دعم التطبيق.

صورة ملف شخصي متحركة

وكما أصبح بإمكان مستخدمي تيليجرام تحميل الصور أو مقاطع الفيديو لاستخدامها كصورة للملف الشخصي على التطبيق، مما يتيح لجميع مشتركي خدمة Telegram Premium، مشاهدة صورة البروفايل المتحركة في جميع أنحاء التطبيق، بما في ذلك الدردشات وقائمة الدردشة.

تبويب مخصص للدردشات

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت صفحة تيليجرام أنه باستخدام Telegram Premium، يمكنك تغيير مجلدك الافتراضي الخاص بجميع الدردشات على المنصة، وإنشاء تبويب آخر مخصص بالصفحة الرئيسية للتطبيق، مما يسهل عليك إضافة دردشات محددة ومتابعتها بعيدا عن جميع جهات الاتصال التي تقوم بمراسلتها، حيث يمكنك تخصيص دردشة لزملاء العمل أو العائلة لمتابعة كلا منهم على حدا.

ميزة حظر تلقي الرسائل الصوتية

كما أشارت خدمة المراسلة المشفرة، إلى مستخدمي الاشتراك المدفوع سيحصلون على ميزة مفيدة ستمكنهم من حظر تلقي الرسائل الصوتية، أو اختيار أرقام معينة لحظر تلك الرسائل منها، وتتوفر الخاصية الجديدة ضمن “إعدادات الخصوصية” بالنسجة التجريبية من التطبيق.

الجدير بالذكر أن تطبيق “تيليجرام” أعلن خلال الشهر الماضي، عن إطلاق خدمة الاشتراك المدفوعة بشكل رسمي من خدمته لمستخدميه المتميزين، والذي يقدم العديد من المزايا الحصرية للمشتركين به، مقابل اشتراك شهري يبلغ 4.99 دولارات.

وتشمل مزايا الاشتراك المدفوع الاشتراك “تيليجرام بريميوم”، تحميل الملفات بشكل أسرع والسماح بإرسال ملفات تصل سعتها إلى 4 جيجابايت، وإرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضا.

وباستخدام التطبيق المتميز “تيليجرام بريميوم”، يمكنك متابعة ما يصل إلى 1000 قناة، وإنشاء 20 مجلد دردشة مع ما يصل إلى 200 دردشة لكل منها، بالإضافة إلى تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.

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