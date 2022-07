تيليجرام يعلن عن مميزات جديدة لمستخدمي أندرويد و iOS

حصل تطبيق تيليجرم عن العديد من الميزات الجديدة التي ستنال إعجاب الكثيرين من مستخدمي أندرويد و iOS.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر “Telegram Messenger”، أوضحت منصة تيليجرام وفرت مزايا جديدة لجميع مستخدميها على نظام التشغيل أندرويد و iOS من بينها عدة خيارات ستسمح للمستخدمين باختيار أيقونة مختلفة لشعار التطبيق الخاصة بهم.

وتشمل الخيارات المتاحة 5 أيقونات مختلفة ضمن خيار يسمى App Icon، تتضمن الشعار الافتراضي لتطبيق تيليجرام، ثم خيار مشابه ولكن بخلفية بيضاء يسمى كلاسيكي Vintage، والثاني هو Aqua وهي خيارات مخصصة لمستخدمي الإصدار المجاني، والثالث يسمى Premium ، اما الرابع فهو خيار Turbo، أما الخيار الأخيار فهو Nox، وتأتي الثلاث خيارات الأخيرة للمشتركين المميزين بخدمة Telegram Premium.

All Android and iOS users have several options for their app icon, like a classic logo or gradient version. Premium subscribers have three more choices – a premium star, turbo plane, and night sky. #TelegramTips pic.twitter.com/IiLGoQdz1S — Telegram Messenger (@telegram) July 19, 2022

شارة مميزة للحساب المدفوع

وقدمت منصة تيليجرام للمشتركين بخدمتها المدفوعة، شارة مميزة تظهر بجوار أسمائهم في قائمة الدردشة ورؤوس الدردشة وقوائم الأعضاء وفي ملفهم الشخصي، مما يتيح للآخرين معرفة أن أصحاب هذه الحسابات يساعدون في دعم التطبيق.

Telegram Premium subscribers have a special badge ⭐️ that appears next to their name in the chat list, chat headers, member lists and on their profile – showing that they help support the app. #TelegramTips pic.twitter.com/iRBsUxSJ6K — Telegram Messenger (@telegram) July 18, 2022

صورة ملف شخصي متحركة

وكما أصبح بإمكان مستخدمي تيليجرام تحميل الصور أو مقاطع الفيديو لاستخدامها كصورة للملف الشخصي على التطبيق، مما يتيح لجميع مشتركي خدمة Telegram Premium، مشاهدة صورة البروفايل المتحركة في جميع أنحاء التطبيق، بما في ذلك الدردشات وقائمة الدردشة.

Anyone can upload photos or videos to use as a profile picture. The profile videos of Premium subscribers animate not only on their profile, but also for everyone throughout the app – including in chats and the chat list. #TelegramTips pic.twitter.com/EPHNYC8i8z — Telegram Messenger (@telegram) July 15, 2022

تبويب مخصص للدردشات

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت صفحة تيليجرام أنه باستخدام Telegram Premium، يمكنك تغيير مجلدك الافتراضي الخاص بجميع الدردشات على المنصة، وإنشاء تبويب آخر مخصص بالصفحة الرئيسية للتطبيق، مما يسهل عليك إضافة دردشات محددة ومتابعتها بعيدا عن جميع جهات الاتصال التي تقوم بمراسلتها، حيث يمكنك تخصيص دردشة لزملاء العمل أو العائلة لمتابعة كلا منهم على حدا.

With Telegram Premium, you can change your default folder from All Chats to a custom one – making it easier to keep up unread chats, work colleagues or the latest news. #TelegramTips pic.twitter.com/CEvP4SQWOX — Telegram Messenger (@telegram) July 13, 2022

ميزة حظر تلقي الرسائل الصوتية

كما أشارت خدمة المراسلة المشفرة، إلى مستخدمي الاشتراك المدفوع سيحصلون على ميزة مفيدة ستمكنهم من حظر تلقي الرسائل الصوتية، أو اختيار أرقام معينة لحظر تلك الرسائل منها، وتتوفر الخاصية الجديدة ضمن “إعدادات الخصوصية” بالنسجة التجريبية من التطبيق.

الجدير بالذكر أن تطبيق “تيليجرام” أعلن خلال الشهر الماضي، عن إطلاق خدمة الاشتراك المدفوعة بشكل رسمي من خدمته لمستخدميه المتميزين، والذي يقدم العديد من المزايا الحصرية للمشتركين به، مقابل اشتراك شهري يبلغ 4.99 دولارات.

وتشمل مزايا الاشتراك المدفوع الاشتراك “تيليجرام بريميوم”، تحميل الملفات بشكل أسرع والسماح بإرسال ملفات تصل سعتها إلى 4 جيجابايت، وإرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضا.

وباستخدام التطبيق المتميز “تيليجرام بريميوم”، يمكنك متابعة ما يصل إلى 1000 قناة، وإنشاء 20 مجلد دردشة مع ما يصل إلى 200 دردشة لكل منها، بالإضافة إلى تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.