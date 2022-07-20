تسريبات لشكل هاتف Iphone 14 مقارب من شكل Iphone 4

محبي الهواتف الذكية عالمياً وبالأخص هواتف آيفون يعيشون حالة من الترقب الشديد، بعدما بدأ العد التنازلى لإصدار أحدث هواتف آبل وهو iphone 14 بسلسلته الكاملة، إلا أنه تم تداول صور مسربة تكشف تصميم آيفون 14 الجديد.

وبحسب مصادر، فالصور المسربة من من داخل أحد مصانع آبل التى تعمل على قدم وساق، للتجهيز لإطلاق هاتف iphone 14 رسمياًَ فى سبتمبر المقبل، والذى سيقدم أخيراً النوتش الأصغر فى تاريخ آبل، والكاميرا الخارقة بدقة 48 ميجابيكسل.

كعادة آبل تفاجىء الجميع، من المتوقع بحسب أغلى التسريبات من مشاهير عالم التقنية، أن هاتف iphone 14 mini لن يظهر للنور، بينما سيحل محله iphone 14 Max، ليصبح هناك 4 إصدارات مابين النسخة العادية والـ Pro.

بمعني أدق أن هاتفي iphone 14 و iphone 14 Pro بنفس المقاس وهو 6.1 بوصة، وكذلك iphone 14 Max و iphone 14 Pro Max بمقاس واحد وهو 6.7 بوصة.

ستظهر سلسلة آيفون للنور رسمياً فى 13 سبتمبر المقبل، بينما الحجز المسبق سيكون متاحاً فى 16 سبتمبر، على أن يطرح رسمياً فى المتاجر ابتداءاً من 23 سبتمبر، ولكن بسعر أعلى بعدما كشفت أحدث التسريبات عن نية آبل رفع أسعار هواتفها آيفون بقيمة 100 دولار لكل هاتف.

أسعار هواتف آيفون 14:

iphone 14 مقابل 799 دولاراً.

iphone 14 Max مقابل 899 دولاراً.

iphone 14 Pro مقابل 1100 دولاراً.

iphone 14 Pro Max مقابل 1200 دولاراً.

من ناحية التجهيزات فسيتم تزويد آيفون 14 بكاميرا أساسية خارقة بدقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرتين بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، كشفت التسريبات أيضاً عن احتمالية تصنيع جوانب “شاسيه” الهاتف الجديد آيفون 14 من التيتانيوم، ليصبح الشكل النهائي للهاتف ممزوجا من الأمام من آيفون 12 مع الخلفية لـ آيفون 14.

جاءت شاشة آيفون 14 الجديد نفس شاشة الشقيق الأكبر له آيفون 13، وهي مبهرة للوهلة الأولي بمعدل تحديث 120 هيرتز، بفضل “النوتش” الأصغر فى تاريخ هواتف آيفون، وبالتالى ستكون الشاشة أكثر اتساعاً باقتدار لتقديم تجربة مشاهدة محتوي مختلفة بالأخص مع متابعة مقاطع الفيديو المختلفة، أو حتي الألعاب.

من ناحة الألوان أضافت شركة آبل هذا العام اللون “Midnight” والذى سيكون متاحاً لفئة الـ Pro، والمفاجأة الأكبر هي عودة قارىء البصمة من جديد ولكن نظراً لتصغير “نوتش” الشاشة، تم وضعه في زر تشغيل الهاتف، كذلك فئة الـ Pro ستبدأ ذاكرتها من 128 جيجا حتي 1 تيرابايت.

من ناحية التجهيزات جاء آيفون 14 بمعالج A16 لنسخة الـ Pro، ومعالج A15 للنسخة العادية والـ Max منها، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، وبالطبع تحسينات في سرعة شحن البطارية والتصوير.