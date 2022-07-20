انستجرام يعمل على تسهيل البحث عن الأنشطة التجارية القريبة منك

قام مارك زوكربيرج رئيس شركة “ميتا” بالأعلان عن تحديث جديد لمنصة انستجرام يهدف إلى تسهيل بحث واستكشاف المستخدمين للأنشطة التجارية القريبة منهم.

حيث أن رئيس “ميتا”، المالكة لمنصات (فيسبوك – انستجرام – واتساب) أعلن عن التحديث الجديد من خلال منشور حالة “قصة” على انستجرام.

يحاول انستجرام تسهيل العثور على الشركات القريبة

وأوضحت مصادر أن التحديث يتضمن خريطة تتيح للمستخدمين إجراء بحث عن الأنشطة التجارية القريبة، وتضييق نتائج البحث حسب خيارات المستخدمين، مشيرا إلى أن المنصة بدأت في اختبار التحديث الجديد العام الماضي، إلا أن زوكربيرج أعلن في منشوره أنه أصبح متاحا للاستخدام واسع النطاق.

أضاف انستجرام العديد من ميزات التجارة الإلكترونية إلى تطبيقه في الأشهر الأخيرة ، وتشعر ميزة الخريطة وكأنها خطوة أخرى لجعل النظام الأساسي أكثر ملاءمة للشركات، نظرًا لأن فيسبوك يقترح بالفعل أنواعًا معينة من الأنشطة التجارية على صفحات الأماكن الخاصة به وعدد الميزات التي تشاركها ميتا بين أنظمتها الأساسية ، فلن يكون من المفاجئ بالضرورة أن نرى ميزة خريطة مماثلة تظهر في تطبيقات ميتا الأخرى في المستقبل القريب.