شكلت هواتف Galaxy A-series نسبة 58٪ من مبيعات الهواتف الذكية من سامسونج في عام 2021

أوضحت تقارير صحفية بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد احتلت المركز الأول في بيع الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بقيمة تبلغ 21٪ من الحصة سوقية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الشحنات القوية لسلسلة هواتف Galaxy A التي تتميز ببيعها بسعر منخفض.

حيث أفادت التقارير أن شحنات الهواتف الذكية للربع الثاني من عام 2022 الجاري انخفضت بنسبة 9٪ على أساس سنوي، وأوضحت التقارير أن المشكلات المتعلقة بالاقتصاد العالمي هي المسؤولة عن ذلك الانخفاض.

سامسونج تتفوق على شاومي وأوبو

رغم كل هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة استطاع العملاق الكوري الجنوبي سامسونج التفوق، و تتميز سلسلة هواتف سامسونج Galaxy A من هواتف منخفضة السعر مع كاميرات بجودة عالية وبطاريات بسعة ضخمة وأداء جيد بشكل عام بالنسبة للسعر.

احتلت شركة آبل الأمريكية الرائدة المركز الثاني بنسبة 17٪، بسبب استمرار ارتفاع الطلب على سلسلة هواتف iPhone 13 الذي جعل الشركة تحتفظ بمكانتها بين باقي شركات تصنيع الهواتف الذكية.

بينما جاءت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية شاومي و أوبو و فيفو في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي، وشهدت كل من هذه الشركات انخفاضًا في شحنات الهواتف خلال الربع الثاني مما جعلها تمتلك حصصًا في السوق العالمية بلغت 14٪ لشاومي و 10٪ لأوبو و 9٪ لفيفو.

سنويا، حققت شركة آبل زيادة رائدة بنسبة 21.4٪ في حصتها في السوق على أساس سنوي، بينما بلغت الزيادة السنوية التي حققتها سامسونج في الحصة السوقية للربع الثاني 16.7٪ مما جعلها في المرتبة الثانية بعد شركة آبل.