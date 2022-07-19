سيصل دخل إعلانات تيك توك من الولايات المتحدة إلى 5.96 مليار دولار هذا العام

تعمل منصة تيك توك الصينية للفيديو القصير بشكل جيد في الولايات المتحدة وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن عائدات تيك توك في الولايات المتحدة ترتفع باستمرار

حيث تتوقع شركة أبحاث السوق Insider Intelligence أن تصل عائدات الإعلانات فقط بمنصة تيك توك في الولايات المتحدة في عام 2022 إلى 5.96 مليار دولار، ويعد ذلك أكثر بحوالي حوالي 2.8 مرة مقارنة بالعام الماضي.

يعتبر تيك توك أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية على مستوى العالم المملوكة لشركة ByteDance، مع أكثر من مليار مستخدم نشط حول العالم، كما زعمت شركة أبحاث السوق Insider Intelligence سابقًا أن إيرادات تيك توك العالمية يمكن أن تتضاعف 3 مرات لتصل إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2022، وربما تتجاوز إجمالي عائدات الإعلانات للمنافسين على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر و سناب شات.

تيك توك يحقق أرباحا طائلة لا تعد

ذكر موقع Insider Intelligence أن قوقل و ميتا لا يزالان ملوك سوق الإعلانات الرقمية، حيث سيحصلون على ما يقرب من نصف عائدات الإعلانات الرقمية في العالم بحلول عام 2022 مقارنة بـ 1.9٪ في تيك توك، بينما ينافسهم تيك توك بشدة بفضل الفيديوهات القصيرة التي يقوم ببثها.

جدير بالذكر أنه في العام الماضي، جعلت شركة آبل من الصعب على المعلنين استهداف المستهلكين بسبب إعدادات الخصوصية والأمان التي تطورها على هواتف آيفون وتمنع الشركات العملاقة مثل جوجل و فيسبوك من التلصص على مستخدميها لمعرفة تفضيلاتهم التي تظهر لهم على الإعلانات، مما أدى إلى تقويض أعمال عمالقة الاتكنولوجيا جوجل وميتا.

نتيجة لذلك، حولت الشركات إنفاقها الإعلاني إلى مجالات جديدة التي يذهب الجزء الأكبر منها على منصات فيديو قصيرة مثل تيك توك.

يمشي تيك توك حاليا في طريق الحصول على 12 مليار دولار من عائدات الإعلانات هذا العام، أي 3 أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي، و من المتوقع أن تشهد ByteDance، التي تمتلك تيك توك، زيادة بنسبة 50 % في عائدات الإعلانات هذا العام.