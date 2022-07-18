إطلاق هاتف ويكو T50 الإقتصادي في السعودية من الفئة المتوسطة

الهواتف ذات الفئة المتوسطة والرخيصة تجذب أنظار الكثير من محبي الشراء لما تتميز به من إمكانات جيدة في الكاميرا والشاشة بالإضافة إلى الاسعار الاقتصادية والمغرية، ومن ضمن الهواتف الرخيصة التى تم إطلاقها مؤخرا، هاتف Wiko T50، والذى تم طرحه في المملكة العربية السعودية رسميا.

حيث يعد هاتف Wiko T50 من أفضل الهواتف الذكية ذات الفئة المتوسطة الرخيصة الثمن التى تم إطلاقها، حيث يأتى بسعر أقل من 700 ريال سعودى، تحديدا حوالي 655 ريال.

ويضم هاتف Wiko T50 عدد من المواصفات الجيدة على الرغم من سعره الرخيص تضم بطارية كبيرة ومعالج ذو أداء جيدة مع تصميم أنيق، وكاميرا بدقة 64 ميجا بيكسل، ونعرض أبرز المميزات الرئيسية الخاصة به:

ويأتى هاتف Wiko T50 بشاشة قياس 6.6 بوصة ، من نوع IPS LCD، دقة عرض x 2400 1080 مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية ، مع نوتش عبارة عن ثقب صغير في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، مع مقاومة للمياه والغبار، وألوان الأسود و الأخضر والوردي.

ويقدم هاتف Wiko T50 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، بجانب كاميرا ثانوية مساعدة بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل ، مع وجود فلاش LED وميزة HDR، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل، وتصوير الفيديو بدقة 1080 ميجا بيكسل.

ويحتوي هاتف Wiko T50 على معالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية من نوع MediaTek Helio G85، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية سعة 128جيجابايت، كما يتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة ، مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 40 واط.