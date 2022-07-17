6 تحذيرات من رئيس واتساب WhatsApp لجميع المستخدمين

قام الرئيس التنفيذى لمنصة واتساب، ويل كاثكارت، بتحذير جميع مستخدمي التطبيق من القيام بتحميل أى تطبيقات معدلة أو قريبة لواتساب، ولذلك لخطورتها الشديدة، حيث تعمل هذه الإصدارات المزيفة من التطبيق على اختراق اجهزة المستخدمين وسحب بياناتهم.

Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread: — Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022

حيث شدد ويل كاثكارت بتغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر على أن فريق البحث الأمني لواتساب يعمل على حذف وإزالة كل التطبيقات المشابهة لواتساب والتى تعد في الحقيقة تطبيقات وهمية وخادعة تدمر أمان المستخدمين.

ونوه رئيس واتساب على أن هناك عدد من التطبيقات من بينها تطبيق يسمى “Hey WhatsApp” يعد تطبيق خطير للغاية، ووصفه بأنه مجرد عملية احتيال لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على هواتف المستخدمين.

ونعرض عددا من التحذيرات والنصائح التي وجهها رئيس واتساب وشدد عليها، لتجنب جميع مستخدمي واتساب للخطر وتعريض بياناتهم للاختراق والتسريب :

رئيس واتساب يحذر :

– عدم استخدام أى نسخ معدلة أو أى تطبيقات شبيهة لتطبيق واتساب WhatsApp ومن بينها تطبيق “Hey WhatsApp” من مطور يسمى “HeyMods” حيث يعد خدعة خبيثة للجميع ويخترق المستخدمين.

– البرمجيات الخبيثة الموجودة في تطبيقات واتساب المعدلة تشكل تهديدًا خبيثًا يجب مواجهته وأن المجتمع الأمني في واتساب ​​يواصل تطوير طرق جديدة لمنعه من الانتشار.

– الإصدارات المعدلة أو المزيفة من واتساب يمكنها تقديم ميزات مشابهة للتطبيق ولكنها لا تقدم ميزة التشفير من طرف إلى طرف التي يتم الحصول عليها مع الإصدار الأصلي من واتساب والتى تساعد في حماية محادثاتك وبياناتك الشخصية ، لذلك لا يمكن لأي شخص الوصول إلى التفاصيل الخاصة بك.

– الإصدار المزيف الجديد من واتساب وهو تطبيق “Hey WhatsApp” غير مرئي في متجر Play ، ولكن يجب على المستخدمين الذين يحاولون تنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية توخي الحذر قبل تثبيتها على هواتفهم.

– إذا رأيت أصدقائك أو عائلتك يستخدمون شكلًا مختلفًا من واتساب، فيرجى تشجيعهم على استخدام تطبيق واتساب WhatsApp الأصلى فقط من متجر تطبيقات موثوق به أو من الموقع الرسمي مباشرة على http://WhatsApp.com/dl”.

– عدم استخدام أى تطبيق شبيه لوتساب حيث أن فريق Google Play Protect على هواتف أندرويد يمكنه الآن اكتشاف وتعطيل الإصدارات المزيفة الخبيثة من واتساب التي تم تنزيلها مسبقًا، ومن ثم حذفها وتعطيلها.