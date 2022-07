6 تحذيرات من رئيس واتساب WhatsApp لجميع المستخدمين

قام الرئيس التنفيذى لمنصة واتساب، ويل كاثكارت، بتحذير جميع مستخدمي التطبيق من القيام بتحميل أى تطبيقات معدلة أو قريبة لواتساب، ولذلك لخطورتها الشديدة، حيث تعمل هذه الإصدارات المزيفة من التطبيق على اختراق اجهزة المستخدمين وسحب بياناتهم.

Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread:

— Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022