فيفو تنوي طرح هاتف من الفئة المتوسطة بسعر منخفض

تنوي شركة فيفو الصينية لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة، تحت مسمى Vivo Y30 5G، حيث يأتي هذا الهاتف بمواصفات قوية وخارقة حيث يدعم تقنية الجيل الخامس 5g.

حيث كشف تقرير جديد صادر عن Pricebaba ، أن هاتف فيفو الجديد Vivo Y30 5G منخفض السعر، تم اعتماده من شهادة NBTC وتأكيد توفره في المستقبل بدولة تايلاند، إلا أن ينتشر بباقي دول العالم.

مواصفات هاتف فيفو المرتقب Vivo Y30 5G

من المتوقع أن يحتوي هاتف Vivo Y30 5g على شاشة نوع LCD ، قياس 6.51 بوصة ، بدقة HD + ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية.

كما أنه من المفترض أن يعمل هاتفVivo Y30 5G بمعالج إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، نوع Dimensity 700 ، مقترنا بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. على الرغم من عدم تأكيد شركة فيفو الرائدة، إلا أنه من المحتمل أن يكون تخزين الهاتف قابلاً للتوسعة عبر بطاقة microSD.

بالنسبة لإمكانات التصوير ، فإن هاتف فيفو Vivo Y30 5g يقدم كاميرا مزدوجة الخلفية يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجابكسل، و بالنسبة لصور السيلفي ، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة تبلغ دقتها 8 ميجابكسل.

وفقا للتقارير، يحتزم هاتف فيفو Vivo Y30 5g، بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 10 وات.