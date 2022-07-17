إيلون ماسك يطلب من المحكمة تأجيل بدء محاكمة تويتر إلى فبراير 2023

بسبب مزاعم منصة تويتر بأن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX أنهى بشكل غير صحيح محاولته لشراء منصة التواصل الاجتماعي، قامت تويتر بالضغط من أجل محاكمة سريعة بشكل غير معقول، وذلك حسب ما زعم به محامو إيلون ماسك.

هذا وقد وضح محامي ماسك القانوني في شكوى قُدمت ردًا على تويتر في يوليو: “طلب تويتر المفاجئ لسرعة الالتفاف بعد شهرين من التباطؤ والتعتيم هو أحدث تكتيكاتها لإخفاء الحقيقة حول حسابات البريد العشوائي لفترة كافية لإغلاق المدعى عليهم”.

يدفع الجانبان من أجل النظر في القضية وفقًا لجدول زمني مختلف تمامًا. مع الإشارة إلى أن الصفقة لها يوم 24 أكتوبر الموعد النهائي للتسليم، طلب تويتر تجربة لمدة أربعة أيام تنتهي قبل نهاية سبتمبر. ويقول محامي ماسك إن القضية يجب أن تحال إلى المحاكمة في موعد لا يتجاوز 13 فبراير 2023.

كتب محامو ماسك: “الخلاف الأساسي حول الحسابات الزائفة والبريد العشوائي أمر أساسي لقيمة تويتر، مكررين ادعاء الملياردير بأن تويتر مثلت بشكل خاطئ حجم الروبوتات على نظامها الأساسي. “إنها أيضًا حقيقة للغاية وتتطلب الكثير من الخبراء، وتتطلب وقتًا طويلاً، وتتطلب وقتًا كبيرًا لاكتشافها”.

لحسن الحظ، لن يضطر أي من الجانبين إلى الانتظار طويلاً لمعرفة موعد بدء الإجراءات. يوم الجمعة، حددت قاضية محكمة ديلاوير تشانسري كاثالين ماكورميك جلسة استماع مدتها 90 دقيقة في 19 يوليو. وستشهد الجلسة سماع ماكورميك في الحجج بشأن محاكمة سبتمبر.