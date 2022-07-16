ميزة التعديل وحذف الرسائل من iMessage تصل مع تحديث iOS 16

قامت آبل بإضافة ميزة جديدة إلى نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد iOS 16، الميزة لتطبيق الدردشة الخاص بها iMessage، والتي من شأنها أن التي تتيح لك تحرير أو إلغاء إرسال رسالة نصية تم إرسالها عبر التطبيق.

وبحسب تقارير اخبارية، تتيح ميزة آبل الجديدة، لمستخدمي تطبيق iMessage على هواتف آيفون، من تحرير أو إلغاء إرسال رسالة، وذلك في خلال 15 دقيقة فقط من إرسالها، ولكن يشترط أن يكون الطرف الآخر أو المستلم يستخدم نظام iOS 16 أو iPadOS 16 أو macOS.

وتقدم شركة آبل هذه الخاصية لتطبيق التراسل الخاص بها، لمواكبة تطبيقات الدردشة الفورية المنافسة مثل سيجنال، وواتساب وفايبر، حيث تحتوي جميعها علي ميزة إلغاء إرسال الرسائل المرسالة وهي “الحذف للجميع”، لذلك قررت آبل إضافتها لنظام التراسل الخاص بها مع تحديث iOS 16.

كيفية تعديل أو إلغاء إرسال المرسلة على iMessage باستخدام iOS 16

أولا : تعديل الرسائل:

اضغط مع الاستمرار على الرسالة، ومن القائمة المنسدلة انقر فوق تحرير أو تعديل “Edit”، ثم قم باضاف التعديل على رسالتك وانقر فوق علامة الاختيار الموجودة على يمين الرسالة لإرسال التصحيح، أو اضغط على رمز الإغلاق (x) على يسار الرسالة إذا غيرت رأيك بشأن تغيير النص.

ثانيا: حذف الرسائل:

اضغط مع الاستمرار على الرسالة، ومن القائمة المنسدلة انقر فوق “التراجع عن الإرسال Undo Send”، وستختفي الرسالة على الفور.

إذا نقرت طويلا على الرسالة بعد مرور 15 دقيقة، فلن يعمل خيار “التراجع عن الإرسال” ولن يظهر أيضا خيار “تحرير” في القائمة المنسدلة على تطبيق iMessage.

وفي الوقت نفسه، لا يتوفر التحرير وإلغاء الإرسال في الوقت الحالي لجميع مستخدمي الاصدار المستقر من iMessage، إلا لنسبة صغيرة جدا من المستخدمين المشاركين بالإصدار التجريبي العام من iOS 16، هم فقط من يمكنهم اختبار الميزة الجديدة في الوقت الحالي.

ولكن من المتوقع أن تصل ميزة “حذف الرسائل لدي الجميع” لمستخدمي الإصدار المستقر من تطبيق iMessage، هذا الخريف بمجرد إعلان آبل عن طرح تحديث iOS 16 بشكل رسمي في حفل إطلاق سلسلة آيفون 14 المنتظرة لهذا العام، وسيتم طرحها للجميع بداية من مستخدمي هواتف iPhone 8 أو الأحدث، وهو جزء كبير من سوق الهواتف الذكية.