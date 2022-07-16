مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق نظام التشغيل Windows 12

أفاد تقارير صحفية جديده بأن شركة مايكروسوفت الأمريكية، تخطط لجعل دورة تحديثات نظام التشغيل “ويندوز” مدتها 3 سنوات.

وبحسب ما ذكر، تشير الخطة الدورية الجديدة لـ مايكروسوفت، لإطلاق تحديثات ويندوز المستقبلية، إلى أنه من المحتمل أن يصل الإصدار الجديد Windows 12 بحلول عام 2024، حيث سيكون قد مر 3 أعوام على إطلاق ويندوز 11.

مايكروسوفت ستطلق Windows 12 في 2024

وخلال الفترة، التي تدرس فيها مايكروسوفت، خطة إطلاق تحديث برمجي ضخم كل 3 أعوام من نظامها التشغيلي ويندوز، ستعمل مايكروسوفت أيضا على زيادة إصدار الميزات الجديدة لمستخدمي Windows الحاليين في السوق.

وستبدأ مايكروسوفت بتطبيق النظام الجديد مع إطلاق تحديثWindows 11 خلال النصف الثاني من 2022، الذي يحمل الاسم الرمزي Sun Valley 2، وستقوم بإطلاق تحديثات بحد أقصى 4 تحديثات، ومن المتوقع إعادة تجهيزه في إصدار 2024.

وستسمح هذه الطريقة الجديدة لتحديث Windows للمستخدمين الحاليين بالوصول إلى الميزات الجديدة بشكل أسرع، دون الحاجة إلى انتظار إصدار نظام التشغيل الرئيسي التالي، بينما تتيح في نفس الوقت للمطورين مزيدا من الوقت لاختباره بحثا عن المشكلات قبل الإصدار.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت اعلنت مؤخرا، بأنها ستنتهي دعم نسخة ويندوز الشهيرة من نظامها التشغيلي Windows 8.1، اعتبارا من 10 يناير 2023، وأوضحت أنها ستواصل تقديم الدعم الممتد للنسخة حتي الموعد المحدد.