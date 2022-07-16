تنحي مدير وحدة الأمن السيبراني في تيك توك

أعلنت تيك توك عن تنحي رئيس وحدة الأمن السيبراني العالمية “رولاند كلوتير” من منصبه، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

وقالت تيك توك، أن مدير وحدة الأمن العالمي سيترك منصبه في 2 سبتمبر المقبل، مع استمرار التدقيق التنظيمي الأمريكي ضد تطبيق التواصل.

تنحى مدير وحدة الأمن السيبراني في شركة تيك توك

وبحسب ما ذكره موقع “businessinsider“، سيتنحى “رولاند كلوتير” من منصبه وسط دعوات متجددة من أعضاء الحكومة للنظر في علاقات تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي بالصين.

وأوضحت تيك توك، أن “كلوتير” الذي يشرف على الأمن السيبراني بنظامها الأساسي، سينم استبداله بـ “كيم الباريلا”، الذي تم تعيينه الرئيس المؤقت لمنظمة الأمن العالمي التابعة لـ TikTok.

وفي الوقت نفسه، سينتقل “كلوتير” إلى وظيفة استشاري في الشركة للتركيز على التأثير التجاري لبرامج الأمان والثقة في “تيك توك”، ووفقا لما ذكره موقع “techcrunch“، يأتي التغيير التنظيمي في الوقت الذي يواجه فيه التطبيق الشهير المملوك لشركة “بايت دانس”ByteDance تدقيقا متزايدا من المسؤولين الأمريكيين.

وقال متحدث باسم شركة “تيك توك” لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن قرار استبدال Roland Cloutier بصفته مسؤول الأمن الرئيسي لا علاقة له بأي مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، حيث يواجه تطبيق مشاركة الفيديوهات الصيني تدقيقا متزايدا من جانب السلطات التنظيمية الأمريكية بشأن استخدام البيانات الشخصية.

وتأتي إعادة تشكيل فريقها للأمن العالمي، في أعقاب تقرير BuzzFeed News الذي كشف أن موظفي TikTok في الصين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات مستخدمي الشركة في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه ، قالت TikTok إنها تنقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم Oracle المخزنة في الولايات المتحدة