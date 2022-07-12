انفينكس تطلق هاتف Note 12 Pro 5G

أطلقت شركة انفينكس هاتفها الجديد انفينكس نوت 21 برو، حيث يأتي الهاتف بمميزات عديدة بالنسخة الجديدة، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميدياتك Dimensity 810، مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2، وبنظام تشغيل Android 12.

مواصفات هاتف Infinix Note 12 Pro 5G

أعلنت شركة انفينكس عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة انفينكس XOS 10.6. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. يدعم الهاتف • يدعم الهاتف خاصية الـ NFC.

• يدعم تشغيل شريحتي إتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 3G-4G-5G.

• يدعم الهاتف ميكروفون ثانويا خاصا بعزل الضوضاء.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock. • يدعم الهاتف منفذا لـ USB ويأتي من نوع USB Type C. البطارية تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميدياتك Dimensity 810، بدقة تصنيع المعالج 6 نانو، مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل بجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 1080×2400 بيكسل لكل بوصة. أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بإبعاد 164.7 × 76.9 × 8 مم، ووزن 188 جرام. خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات خارجية مصنوعة من البلاستيك بالكامل.

كاميرا هاتف Infinix Note 12 Pro 5G

كشفت شركة انفينكس عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

• الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا ثلاثية على النحو التالي:

– الكاميرا الأولى الأساسية للهاتف تأتي بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 .

– الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الماكرو.

– الكاميرا الثالثة للهاتف تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأبيض.

سعر هاتف Infinix Note 12 Pro 5G

أعلنت شركة انفينكس عن أسعار هاتفها الجديد في الأسواق العالمية، وبلغ سعر الهاتف حوالي 460 دولار أمريكى.