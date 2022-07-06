واتساب يمنحك وقتا اضافيا لحذف رسائلك المرسلة المحرجة

أعلنت تطبيق واتساب ميزة جديدة، تسمح لمستخدميه حذف الرسائل داخل المحادثات النصية، خلال فترة تصل إلى 60 ساعة بعد إرسالها، حتى في حال قراءتها من جانب الطرف الآخر، كما الحال في التطبيقات الأخرى، مثل تطبيق (ماسنجر فيسبوك).

لم تكن ميزة حذف الرسائل داخل المحادثات النصية بجديدة، حيث أتاح واتساب منذ عام 2017 إمكانية حذف الرسائل النصية بعد إرسالها، بينما تم تحديثها على مدار كل تلك السنوات ليصل الحد الأقصى المسموح بالحذف إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية، قبل أن تصل مع الإطلاق الأخير إلى 60 ساعة، أي يومين و12 ساعة.

وعن السر وراء اهتمام واتساب لزيادة المدة المسموح فيها بالحذف دوريًّا، إنها جاءت استجابة لرغبات المستخدمين، ليصبح أمام المستخدم مدة زمنية كافية لإعادة النظر في الرسائل، التي يرسلها إلى الطرف الآخر، وبالتالي يفكر جيدًا في محتواها، ويكون في يده الخيار لحذفها.

من جهة اخرى يتيح التطبيق المنافس الرئيسي تيليجرام لمستخدميه حذف الرسائل المرسلة في غضون 48 ساعة من الارسال، لذلك يتطلع واتساب إلى الحصول على ميزة 12 ساعة هنا.

لا يوجد مؤشر في WhatsApp beta لإعلامك بالحد. ستحتاج فقط إلى تجربتها بنفسك عن طريق إرسال رسالة إلى مجموعة ثم محاولة حذفها بعد يومين

ليس هذا هو التحسين الوحيد الذي يعمل عليه واتساب لحذف الرسائل: ميزة للسماح لمسؤولي المجموعة بحذف الدردشات من أي شخص في المجموعة للأعضاء الآخرين قيد التطوير أيضًا.