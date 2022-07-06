أبرز مواصفات الهواتف Reno 8 و Reno 8 Pro من أوبو والتي من المقرر اطلاقها قريبًا

بعد طول انتظار، أعلنت شركة أوبو للأجهزة الذكية عن اطلاق هاتف Oppo Reno 8 Pro و Oppo Reno 8، في 18 يوليو الجاري، في الأسواق الهندية.

مواصفات رينو 8 برو

وأفادت التسريبات أن هاتف Oppo Reno 8 Pro يحتوي على معالج Dimensity 8100 من شركة ميدياتيك، إضافًة إلى مساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت و12 رام.

ويحتوي الهاتف على بطارية تصل سعتها إلى 4500 مللي أمبير مع شاحن سريع يبلغ 80 واط، فضلًا عن شاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، بدقة Full HD + 120 هرتز.

مواصفات رينو 8

وأفاد المصدر أن هاتف Oppo Reno 8 يأتي بمعالج Dimensity 1300 SoC من ميدياتيك، فضلًا عن شاشة من نوع AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز وبدقة FullHD +، يبلغ مقاس الشاشة 6.43 بوصة هي أصغر قليلًا من رينو 8 برو.

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة تصل سعتها إلى 4500 مللي أمبير مع نفس شاحن رينو 8 برو، تصل دقة الكاميرا الرئيسية في الهاتف إلى 50 ميجابيكسل ووحدتين 2 ميجابيكسل للماكرو والعمق.