مايكروسوفت ديفندر يرسل تنبيهات بالاختراق لهواتف الأندرويد و الأيفون

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن تحديثات جديدة في برنامج مايكروسوفت ديفندر “Defender for Endpoint“، لحماية شبكات “واي فاي” من التهديدات، إلا أن الميزة الجديدة تحمي الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد وأجهزة أبل “iOS”.

حيث تأتي الميزة الجديدة للشركة مع خاصية “Mobile Network Protection”، هي ميزة حديثة تتضمن إرسال إشعارات إلى مسؤولي النظام عند اكتشاف التهديدات، وفقًا لموقع “Techradar” المتخصص في الأخبار التقنية.

وينبه البرنامج المسؤولين إلى التهديدات التي تخترق شبكة “واي فاي”، في حال وجود نشاط مشبوه عليها أو أن الشبكة غير آمنة لأي سبب آخر، لتبديلها سريعًا.

وتعمل الشركة منذ أقل من شهر على تلك التحسينات في برنامجها “Defender for Endpoint“، التي من ضمنها عزل نقاط الضعف المخترقة عن الشبكة، ما يتيح في النهاية مزيدًا من الأمان.

يحدث ذلك بعد الهواتف من الأجهزة المختلفة على “واي فاي” الخاص بأجهزة المؤسسات، التي تتعرض باستمرار لهجمات إلكترونية، تمكنها من التسلل عبر “واي فاي” وإلحاق الضرر بالهواتف، لكن النظام الجديد يحمي شبكات المؤسسات فضلًا عن الهواتف المحمولة من الهجمات الضارة.

ويحتاج مستخدمي هواتف آيفون والأندرويد إلى منح أذونات للبرنامج للتخزين والإخطار على أجهزة، والسماح للبرنامج بمراقبة شبكاتهم وإخطارهم بأي تهديد.