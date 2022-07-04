اطلاق سوار Band 7 Pro من شاومي تدعم GPS ومواصفات اخرى جديدة

أعلنت شاومي عن مواصفات أحدث اصداراتها في مجال الساعات وهي سوار Band 7 Pro المقرر طرحه في الأسواق خلال هذه الأيام، حاملاً العديد من التحسينات والتحديثات الجديدة والميزات الرائعة، حيث يُعد أرخص سوار رياضي موجود في الأسواق، يتميز بتصميم جميل للغاية ومناسب لجميع الأذواق، ومزود بتقنية GPS التي تساعد على تحديد الموقع، وإضافة العديد من الألوان المميزة الجديدة.

مواصفات شاومي Band 7 Pro

سوار شاومي Band 7 Pro مناسب جدا للأشخاص الذين يقومون ممارسة الرياضة، حيث يساعد على التعرف على معدل الأكسجين بالدم، ومعدل نبضات القلب، وتتزامن أيضًا مع هواتف التي تعمل بنظامي الاندرويد و iOS، كما تعمل على تخزين المعلومات الخاصة بالنشاط البدني، ويمكنك الرد على جميع المكالمات من خلالها، كما أنها تحتوي على العديد من المزايا الأخرى الجديدة التي جعلتها أفضل من الإصدارات السابقة.

ميزات أخرى

التصميم: نفس التصميم الإصدار السابق وهي ذات مظهر مستطيل.

السوار قوي ومتين لأنه تم صنعه من البولي كاربون .

الحزام مصنوع من السيليكون والألومنيوم.

السوار مقاوم للمياه.

أبعاد وحجم: 45.5× 20.7× 12.25 مم.

الألوان : برتقالي – الرمادي – الأسود – الأزرق – البرتقالي – الأبيض.

الشاشة والبطارية

شاشة السوار من نوع AMOLED بحجم الشاشة 1.62 بوصة، ودقة عالية تصل إلى 490 × 192 بكسل، ويمكن تغيير الخلفية بالعديد من الأشكال المختلفة، كما يدعم ميزة المراقبة والتتبع، ومستشعر الدفع الإلكتروني NFC، ومستشعر لقياس مستوى الأكسجين SpO2، ومستشعرات تتبع اللياقة البدنية، ويحمل بطارية بسعة 125 مللي أمبير حتى 180 مللي أمبير، يستمر شحنها إلى 15 يومًا.

سعر شاومي Band 7 Pro

يتوفر سوار شاومي Band 7 Pro بسعر 115 دولار أمريكي، ما يعادل 435 ريال سعودي.