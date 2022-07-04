إنستغرام يسمح لمستخدمي iOS بحذف حساباتهم من التطبيق نفسه

يمكن لمستخدمي إنستغرام الآن حذف حساباتهم على الفور من تطبيق الهاتف المحمول. لا، لم يكن لدى المستخدمين حق الوصول إلى هذا الخيار سابقًا. ومع ذلك ، فقد أتاح انستغرام الآن للمستخدمين إمكانية إلغاء حساب إنستغرام مباشرة من التطبيق للامتثال لأحدث معايير Apple App Store.

وبحسب ما ورد، يجب أن يكون خيار إلغاء حساب من التطبيق موجودًا في أي تطبيق يوفر إنشاء حساب داخل التطبيق، وفقًا لإرشادات مراجعة متجر التطبيقات الجديدة من Apple. كان على مستخدمي انستغرام في السابق المرور بإجراءات مطولة لإزالة حساب.

الخطوات هي كالتالي:

-فتح الحساب من أجهزة أبل.

-الضغط على أيقونة الحساب الشخصي، الموجودة أسفل يمين الشاشة.

-الضغط على الثلاث أسطر الموجودة أعلى يمين الشاشة المعروفة باللغة الإنجليزية باسم ” hamburger icon instagram”.

-الضغط على كلمة الإعدادات وباللغة الإنجليزية “Settings”.

-الضغط على كلمة الحساب وباللغة الإنجليزية “Account”.

-سيظهر لك اختيارين، هما: إلغاء تنشيط الحساب أو حذفه، مرفقة بتحذير أن إلغاء تنشيط الحساب مؤقت أما حذف الحساب يكون نهائيًا.

-الضغط على حذف الحساب.