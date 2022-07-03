واتساب يختبر ميزة إخفاء حالة الاتصال لمستخدمي انظمة iOS

بعد تقديمه لتحديث تجريبي جديد لنظام Android، والذي وفر واتساب من خلاله رموز القلب التعبيرية الضخمة، والتي كانت متاحة في السابق لمستخدمي نظام “iOS” فقط.

كشفت تسريبات جديدة جاءت عبر الموقع المتابع لآخر أخبار الواتساب “WABetaInfo” عن تحديث جديد مرتقب لتطبيق واتساب، سيتم إطلاقه لاحقًا على نظام iOS، والذي سيجلب مع ميزة إخفاء أحدث ظهور على التطبيق وأيضًا حالة اتصال المُستخدم.

وبدأ مطورو واتساب العمل على تحديث التطبيق المستقبلي الذي يأتي مع عدد من الميزات التي تستهدف الحماية والخصوصية مع توسيع أكبر لمستخدمي التطبيقات على منصة iOS.

سيأتي هذا التحديث للتطبيق مع ميزة حظر الظهور الأخير للطرف الآخر، بالإضافة إلى دعم حظر حالة المستخدم من الاتصال أو في وضع عدم الاتصال.

من خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدم إخفاء حالة الظهور عن جهة اتصال معينة أو جميع جهات الاتصال في تطبيق واتساب.

كما سيتيح التطبيق أيضًا إخفاء حالة الظهور عن المستخدمين الآخرين خارج جهات اتصال المستخدم، حيث سيظهر الطرف الآخر عبارة «نفس آخر مشاهدة»، والتي تؤكد أن حالة الزهور أو الاتصال لن يتغير.

من ناحية أخرى، يضيف مطورو واتساب زرًا جديدًا مخصصًا لتعديل الرسائل في التطبيق والرد أيضًا على الرسائل في المحادثات.

وبعض هذه الميزات متاحة بالفعل للمراجعة في إصدار تجريبي من تطبيق واتساب، لكن الشركة لم تؤكد بعد موعد دفع هذه الميزات لجميع المستخدمين.